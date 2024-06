El Govern central vol convèncer ERC amb una 'fórmula imaginativa' de finançament

El Govern està treballant en una "fórmula imaginativa" sobre finançament a Catalunya que pugui complir les expectatives d'ERC, que manté una posició de màxims i reclama sobirania fiscal i recaptar el 100% dels impostos i els suports dels quals depèn que el líder del PSC , Salvador Illa, sigui el nou president de la Generalitat.

A Moncloa estudien una via que pugui servir per desencallar la situació i que quedaria al marge de la renovació total del sistema de finançament autonòmic i la Llei Orgànica de Finançament Autonòmic. Aquest pas, el Govern vol fer-ho de manera multilateral, amb totes les comunitats i amb un acord amb el Partit Popular que de moment sembla llunyà.

Per tant, els plans del Govern passen per sortejar aquest escull i trobar una solució que no impliqui modificar la LOFCA, tot i que eviten aportar detalls sobre l'opció que tenen al cap i extremen la prudència perquè la negociació sigui discreta i arribi a bon port. També insisteixen que el pes de les converses amb ERC les lidera Illa, encara que està en coordinació amb la direcció del PSOE i amb Moncloa.

Això sí, les fonts consultades adverteixen que si ERC segueix demanant un concert fiscal per a Catalunya, és a dir, gestionar el 100% dels seus impostos i transitar un model com el del País Basc i Navarra, no hi haurà cap acord. Tant en públic com en privat els socialistes asseguren que és una línia vermella que no acceptaran.

A més, davant les reticències d'altres comunitats, governades pel PP però també pel PSOE, que es puguin sentir perjudicades per l'acord per a Catalunya, el Govern pretén traslladar un missatge de confiança, i asseguren que no faran res que perjudiqui altres territoris.

Desenvolupament de l'Estatut català

Tot i que l'ordre és no revelar la fórmula que volen oferir a ERC, altres fonts del PSOE apunten que el camí que poden seguir passa pel desenvolupament de les competències que ja vénen recollides a l'Estatut català i que respecti la Constitució. El mateix president del Govern, Pedro Sánchez, ja va apuntar en aquesta direcció a finals de l'any passat, quan es va desplaçar a Barcelona per reunir-se amb el llavors president autonòmic, Pere Aragonès (ERC).

Després d'aquella reunió, la primera entre tots dos després que Sánchez va ser investit president del Govern, el cap de l'Executiu va oferir a l'independentisme un acord per reforçar el finançament autonòmic, l'autogovern i l'ús del català.

Al ser interrogat sobre si estaria disposat a desenvolupar l'Agència Tributària catalana, no va tancar la porta i va dir que "és una cosa que és a l'Estatut d'Autonomia" i està "per desenvolupar". "Qüestió diferent és com es materialitza", va apuntar tot seguit.

Per part seva, Salvador Illa ha posat sobre la taula recentment la creació d'un consorci tributari que al seu parer permetria millorar la gestió dels recursos de les Generalitat, encara que no sembla que aquesta opció sigui vista amb bons ulls per ERC.

O Illa és president o hi ha eleccions

En qualsevol cas, des de les files socialistes reiteren que només hi ha dues opcions davant l'escenari actual, que ERC doni suport a una investidura de Salvador Illa o anar a una repetició electoral ia més es mostren convençuts que aquesta darrera possibilitat no interessa als republicans.

En aquest sentit, llancen un missatge de pressió al partit d'Oriol Junqueras i Marta Rovira en advertir-los del perill que podria comportar per a ells enfrontar-se a unes noves eleccions. Consideren que podrien dessagnar-se i perdre votants en diferents direccions: cap a Junts, cap al PSC i fins i tot cap als comuns.

Per contra, consideren que Junts i el seu líder Carles Puigdemont veurien amb bons ulls unes eleccions noves perquè tenen l'expectativa de créixer. També pensen que una hipotètica llista conjunta de l'independentisme, en què concorreguessin Junts i ERC, seria perjudicial per a aquests últims.

Malgrat tot, els socialistes admeten que no saben quina decisió prendrà ERC a causa de la seva situació interna i del pes que tenen les bases en les decisions estratègiques del partit, però insisteixen que una anàlisi freda de la situació els portaria a descartar completament la repetició electoral.