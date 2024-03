La Guàrdia Civil treu a la llum els pagaments d'Ábalos a Koldo per valor de 14.000 euros

La Guàrdia Civil va detectar pagaments de l'ara exministre de Transports José Luis Ábalos al seu exassessor i exescorta Koldo García per valor de 14.290,94 euros en conceptes de viatges i compra de bitllets d'avió entre d'altres, segons es desprèn del sumari del cas que s'investiga a l'Audiència Nacional per presumptes mossegades en la compra de mascaretes.

La Unitat Central Operativa (UCO) de l'Institut Armat, en concret, situa aquests pagaments en un informe en què analitza la informació laboral, tributària i financera de Koldo i el seu entorn. Al document figuren també transferències de Koldo a Ábalos per un total de 26.274,05 euros, algunes per import de 950 euros que es correspondrien amb el lloguer que va pagar a Ábalos, i que el mateix exministre ha reconegut recentment.

Pel que fa als pagaments realitzats amb targeta, per a la Guàrdia Civil resulta "cridaner que Koldo hauria realitzat pagaments en països com Colòmbia, Mèxic, Canadà, Perú, Romania, Rússia i Unió dels Emirats Àrabs, sent el denominador comú" que ell mateix "hauria volat a aquests països en les mateixes dates que els càrrecs efectuats a les targetes" amb Ábalos," fins i tot en alguns viatges també figurarien com a passatgers d'aquests vols l'entorn familiar" de tots dos.

D'aquests pagaments, l'Institut Armat destaca "les escomeses a Mèxic entre els dies 4 i 6 de febrer del 2019, ja que Koldo va coincidir en el vol de tornada a Madrid el dia 6 amb Ábalos" i amb un altre dels investigats: el president del Zamora CF Víctor D'Aldama.

Els agents també van localitzar després de l'anàlisi dels seus comptes bancaris transferències que Koldo va fer a una de les exdones d'Ábalos, tres transferències entre els anys 2018 i 2019 per un import total de 2.512,80 euros.

Pel que fa als ingressos rebuts en concepte de nòmines o pensió per part de Koldo, els agents indiquen que "gran part dels mateixos tenen origen al Ministeri de Transports i organismes dependents del mateix, com ara Ports de l'Estat i Renfe Mercaderies, sumant aquests ingressos 254.440,22 euros".

La implicació de la dona de Koldo

A l'informe, els agents posen el focus en el contracte que ADIF va atorgar el 25 de maig del 2022 per valor de 557.699,18 euros a la UTE ARITEC-ANFERSA. Per a la Guàrdia Civil "és cridaner" que ADIF atorgués "un contracte públic a una UTE que encara no s'havia constituït" tenint en compte que va ser més tard, el 9 de juny d'aquell any, quan Aridos Anfersa va formalitzar aquesta unió d'empreses.

Va ser el 22 de juliol de 2022 quan les societats Aridos Anfersa, Aritec Almonacid i Aridos Técnicos, van constituir la UTE Aritec-Anfersa Hormacuellos, a la qual el 2 de novembre de 2022 es va adjudicar un contracte per valor de 5.264.498,25 €

"Aquesta unitat considera d'interès destacar això ja que recentment s'ha vist Koldo reunit amb Jaime Chouseiro (representant d'Aritec Almonacid), que el senyor Coca Sánchez (representant d'Aridos Anfersa) va coincidir allotjat el dia 6 de juliol de 2021 amb Koldo i Ábalos al Parador de Granada, i que Koldo segueix tenint relació amb personal del Ministeri (es va reunir amb el sotssecretari Jesús Manuel Gómez)”, apunta l'informe.

Aquest mateix informe recull, després de l'anàlisi dels seus comptes bancaris, que la dona de Koldo, Patricia Uriz, va estar emprada a Árids Anfersa des del 2022, en concret "menys de dos mesos després" d'una de les adjudicacions. A més, ha percebut durant aquest any "un total de 7.791,55 euros".

Es van produir pagaments a càrrec de Ports de l'Estat

L'informe també detalla el pagament de nou transferències per un total de 1.052,70 euros --totes realitzades des del 31 de gener del 2022 fins al 16 de gener del 2023-- a una firma d'advocats de la qual forma part Francesc Joaquim Romeu, exdiputat del PSOE i vocal del Consell Rector de Ports de l'Estat.

Els agents expliquen que "casualment" Romeu és titular d'una vivenda situada a Madrid "que s'ha vist diverses vegades Koldo pernoctar". "La vinculació entre les transferències realitzades i el fet que el senyor García pernoctés a l'esmentat immoble, pogués correspondre's amb el pagament per aquest servei", assenyalen.

Respecte d'això, la Guàrdia Civil explica que les vigilàncies van revelar que el 16 de gener de 2023 a les 04.45 hores Koldo va entrar a l'esmentat habitatge, "lloc on va estar fins a les 08.25 hores del mateix dia".

En un altre informe a què ha tingut accés aquesta agència de notícies, els investigadors assenyalen que De Aldama hauria posat a disposició del Zamora CF almenys 1.335.000 euros dels fons investigats, després d'analitzar la traçabilitat dels diners de Soluciones de Gestió.

La Guàrdia Civil incideix que el setembre de 2020 el club es constitueix com a societat anònima esportiva (SAD) amb un valor de l'operació de 1.350.000 euros, quantitat molt propera a les dipositades als comptes del club per les societats vinculades a De Aldama.

A la UCO li criden l'atenció els moviments de diners des de les empreses vinculades a De Aldama fins a les arques del Zamora CF, que en aquell moment havia posat a la venda accions del club, reservant les dues primeres fases als socis.