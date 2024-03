Guerra entre el PSOE i ERC pel finançament català

per J.C. Meneses Montserrat

La carrera electoral per a les eleccions del 12 de maig a Catalunya ja ha començat i sembla que el finançament serà un dels temes centrals de la campanya. Aquesta és la intenció d'ERC, que està fent servir les últimes setmanes governant en solitari per capitalitzar el discurs de la campanya. Aquest dimarts, la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha llançat una proposta de finançament singular per a Catalunya inclou que la Generalitat recapti el 100% dels impostos que es paguen a la comunitat autònoma, amb un mecanisme de solidaritat interterritorial.

La consellera ha afegit que la proposta preveu una transferència a l'Estat pels serveis que presta a Catalunya i un fons de reequilibri territorial. D'aquesta manera, el Govern passaria de recaptar el 9% dels impostos a la totalitat, cosa que calcula que representa uns ingressos potencials de 52.000 milions d'euros anuals, el doble que amb el model de finançament actual.

A més a més, la propietària de la cartera d'Economia ha negat la possibilitat que aquesta negociació es pugui donar en un marc multilateral amb altres comunitats autònomes.

Aquest últim punt ha molestat de gran manera els socialistes, que han llançat diversos portaveus per frenar les aspiracions d'ERC. La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha respost a la proposta d'ERC que allò que l'Executiu proposa és un nou finançament "en la seva globalitat", que inclou "totes les comunitats autònomes" respectant la Constitució i els estatuts autonòmics.

En tot cas, segons traslladen fonts governamentals, estarien disposats a reconèixer certes singularitats com els Mossos o les competències a les presons a l'hora d'establir els criteris del finançament. "El Govern ha deixat clar des del començament de la legislatura que impulsarem una reforma del sistema de finançament autonòmic que permeti l'excel·lència en la qualitat dels serveis públics, amb un finançament adequat", ha assegurat Montero al Senat a preguntes de la premsa, subratllant que "és clar" s'abordarà respectant la Constitució i els estatuts d'autonomia.

En ser preguntada si la seva resposta deixava oberta la porta a estudiar la proposta d'ERC, Montero ha contestat que la posició del Govern és "molt clara", reiterant que "impulsaran una reforma del sistema en la seva globalitat", és a dir, de "totes les comunitats autònomes del règim comú, inclosa Catalunya, i de la resta de territoris".

Óscar Puente treu l'artilleria contra ERC

De manera més contundent ha contestat el ministre de Transports, Óscar Puente, que ha xifrat en 1.850 milions d'euros els diners que va rebre Catalunya el segon semestre del 2023 des del seu departament i les empreses dependents del Ministeri, reivindicant que és la comunitat que més va rebre.

"¿Els sembla poc?", ha etzibat Puente a la portaveu d'ERC al Senat, Sara Bailac, durant la sessió de control al Govern a la Cambra Alta, postil·lant que Catalunya "és la comunitat autònoma on més ha invertit" el Ministeri. "Que aquest Govern inverteix a Catalunya es constata a les xifres, però també al carrer", ha afegit.

En aquest context, ha assenyalat que fa pocs dies es van conèixer les dades provisionals d'execució de la inversió del seu Ministeri durant el segon semestre de l'any 2023, executant-se uns 940 milions d'euros a Catalunya.

"Si considerem la resta de capítols, no només els estrictament inversors, perquè alguns són molt rellevants en termes de transferències de crèdits, per exemple, les Rodalies, marxem a prop de 1.850 milions d'euros", ha assenyalat.

Per part seva, el ministre Puente ha demanat una "reflexió col·lectiva" de "per què costa tant impulsar projectes en benefici de tota la ciutadania" a Catalunya: "I no parlo ja de l'ampliació de l'aeroport, sinó fins a l'última rotonda o variant .

"Ens trobem amb una conflictivitat a l'hora de prendre decisions que no és tan intensa a altres territoris, i tot això provoca que inversions previstes per a un exercici acabin desplaçant-se uns mesos o uns anys en el temps", ha denunciat el ministre Puente.

Junts denuncia que ERC ha convertit el Govern en una "oficina electoral"

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha retret la proposta de finançament singular per a Catalunya que implica que la Generalitat recapti el 100% dels impostos: “Anuncis que ja no són ni seriosos, ni creïbles, perquè ho podien haver fet durant aquests cinc anys i no han fet res”, ha dit sobre la mesura presentada aquest dimarts pel Govern.

En aquest context, ha definit aquesta proposta i la de la gratuïtat de la C-16 entre Terrassa i Manresa (Barcelona) per a la mobilitat obligada com a “una provocació” i ha assegurat que des de Junts aposten per un model propi, i no singular.

D'altra banda, ha acusat el Govern de convertir la Generalitat en "una seu d'un partit d'oficina electoral".

"És un Govern en funcions però ha de funcionar com un Govern i no com una oficina electoral", ha reclamat en declaracions als periodistes a Mollerussa (Lleida).

Alhora, ha assenyalat que l'Executiu català mostra "una deixadesa de funcions increïble respecte a allò que la gent espera que els arreglin i que no poden esperar".