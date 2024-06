Guia per a les eleccions europees: consulta els programes electorals de cada partit

El proper 9 de juny se celebren a Europa eleccions al Parlament Europeu i els espanyols estan cridats a triar els seus representants. Un total de 33 candidatures concorren als comicis i aspiren a aconseguir algun dels 61 diputats que es reparteixen a Espanya.

El PSOE ha registrat una llista encapçalada per la vicepresidenta Teresa Ribera, el PP ha optat per l'exministra Dolors Montserrat i Vox repeteix amb Jorge Buxadé com a número u.

Consulta aquí els programes electorals:

Sumar reuneix bona part dels seus socis de les generals del 23 de juliol (En Comú, IU, Más Madrid, Compromís i Chunta Aragonesista, entre d'altres) i ha presentat una llista encapçalada per Estrella Galán, director de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR), mentre que Podem concorre en solitari amb l'exministra Irene Montero com a número u.

Ciutadans, que fa cinc anys va aconseguir vuit escons, concorre amb Jordi Cañas al capdavant i en paral·lel, exdirigents del partit taronja estan darrere de dues llistes més: Cree, el nou projecte d'Edmundo Bal, i Esquerra Espanyola, on han recalat l'eurodiputada Soraya Rodríguez, el procurador de Castella i lleó Francisco Igea i un altre exdirigent d'UPyD, Gorka Maneiro.

ERC, Bildu i el BNG repeteixen la seva aliança Ara Repúbliques, mentre que els nacionalistes del PNB i Coalició Canària concorren com a Coalició per una Europa Solidària (CEUS), i Junts es presenta com a Junts i Lliures per Europa (Junts UE).

Quin dia vota cada país de la UE?

Els ciutadans dels 27 Estats membres de la Unió Europea (UE) estan cridats a triar els seus representants al Parlament Europeu del 6 al 9 de juny de 2024. A Espanya, la jornada electoral serà el diumenge 9 de juny, coincidint amb la majoria dels països europeus.

Els primers a votar seran els ciutadans d'Estònia, que votaran entre el 3 i el 9 de juny. El segueixen els Països Baixos, el 6 de juny. Irlanda ha optat pel divendres 7 de juny, igual que República Txeca, encara que en aquest segon cas també es podrà votar el dissabte 8, de 8.00 a 14.00 hores.

El dissabte 8 de juny, és el torn de Letònia, Malta i Eslovàquia. A Itàlia es votarà tant el 8 com el 9 de juny i cas especial són França i Portugal.

Al país gal, la votació serà el 9 de juny a la França continental, però el 8 es votarà als territoris Guadalupe, Martinica, la Guaiana francesa i la resta de territori d'ultramar.

A Portugal es votarà el 9 de juny, però aquells ciutadans portuguesos residents a altres països europeus també ho podrà fer presencialment el 8 de juny a les seves oficines diplomàtiques.

La resta de països europeus, inclòs Espanya, votaran el 9 de juny. A la majoria de països la votació s'estendrà durant la majoria de la jornada des de primera hora fins a les set o nou del vespre, depenent del país. Tot i això, hi ha casos com Luxemburg on les votacions es realitzen en un període més curt, entre les 08.00 i les 14.00 hores.