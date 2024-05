Ha arribat el final de Puigdemont? El president que mai va guanyar unes eleccions

Ha arribat el final de Puigdemont? El candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, ha perdut aquest diumenge les eleccions davant del cap de llista del PSC, Salvador Illa, i el resultat pot provocar el seu adéu a la política activa si no hi ha repetició electoral i no governa ell . Podrien ser els últims dies en política de l'exalcalde de Girona, el president que no ha guanyat mai unes eleccions.

Millora els resultats de fa tres anys i mig, amb el 100% de les paperetes escrutades, però no aconsegueix el 'sorpasso' al candidat socialista gràcies al que s'havia batejat com a 'efecte Puigdemont'.

La candidatura Junts+ ha obtingut 35 diputats, 3 més que el febrer del 2021, però s'han quedat lluny dels 42 del PSC.

Tot i que la suma de socialistes i Junts+ sí que superaria la majoria absoluta, Puigdemont va descartar des de l'inici de la campanya pactar amb Illa, i el seu compromís passava per refer la unitat independentista amb ERC i la CUP.

Aquesta unitat està minvada després d'una legislatura plena de retrets entre les dues parts i en què Junts va acabar sortint del Govern de Pere Aragonès per considerar que havia incomplert l'acord de legislatura.

Tot i això, aquest mateix diumenge, Puigdemont ha emplaçat els republicans a refer ponts per forjar "un Govern sòlid d'obediència netament catalana" malgrat que la suma de tots dos es queda als 55 escons, a 12 de la majoria absoluta.

Durant la campanya havia apuntat la possibilitat de, si l'independentisme no sumés majoria absoluta, intentar formar un Govern amb majoria simple però “molt cohesionat i fort”.

Hi haurà un tripartit?

Davant d'això, els que sí que sumarien 68 escons són PSC, ERC i Comuns, un escenari que Puigdemont havia vaticinat perquè considerava que era la prioritat del president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès.

Durant la campanya, Aragonès no ha estat del tot explícit en relació amb la seva política de pactes, esgrimint que l'important és parlar del què i no del qui, encara que el seu número dos, Laura Vilagrà, sí que va rebutjar pactar amb Illa en una entrevista d'Europa Press.

Aquest mateix diumenge, Aragonès ja ha avançat que treballaran "a l'oposició" després d'uns resultats que ha qualificat de molt dolents.

El resultat electoral també ofereix altres possibles conseqüències relacionades amb el futur polític de Puigdemont, ja que va ser ell mateix qui va anunciar que, si no era president, rebutjava quedar-se com a líder de l'oposició al Parlament.

Així, l'escenari més probable després d'aquest diumenge, si no hi ha repetició electoral, és que Puigdemont abandoni la política activa i exerceixi com a expresident de la Generalitat, com els seus predecessors al càrrec.

Malgrat tot, el que no queda alterat en principi és el seu compromís de tornar a Catalunya al primer ple d'investidura que se celebri a la Cambra, encara que perdria força l'impacte del seu retorn si ho fa sense haver aconseguit la presidència de la Generalitat .