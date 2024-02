Hereu defensa que és compatible créixer econòmicament i de manera sostenible

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha defensat aquest dissabte que el creixement econòmic és “absolutament compatible” amb la sostenibilitat.

En la seva intervenció a la jornada precongressual del PSC 'Ara toca prosperitat' a Sabadell (Barcelona), el ministre ha rebutjat que la conservació del medi ambient no es veu condicionada amb la inversió econòmica: "No hi haurà preservació del medi ambient a força de no invertir".

Hereu ha assegurat que mitjançant la innovació, la tecnologia i la inversió tant el creixement econòmic com la preservació del medi ambient són conciliables.

El ministre ha expressat que des de l'Executiu treballen per definir polítiques de recuperació i de transformació, destacant la transformació en l'obtenció d'energies al segon sector.

A més, Hereu ha considerat que Catalunya és "un dels escenaris privilegiats d'Europa" on el sector industrial pot créixer.

També s'ha dirigit al líder del PSC, Salvador Illa, afirmant que “la indústria necessita la Catalunya” que Illa representa.