Hereu, sobre les eleccions a Catalunya: ''És una oportunitat de girar full''

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat aquest dijous que l'avançament electoral a Catalunya el 12 de maig és "una oportunitat de girar full d'una etapa que no ha portat ni desenvolupament ni prosperitat" a la comunitat autònoma i considera que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, és “una gran oportunitat” per a Catalunya.

Hereu s'ha pronunciat en aquests termes a preguntes dels mitjans abans de participar a l'acte de cloenda de les jornades sobre 'La Transformació del Sector Automòbil', organitzat per UGT FICA.

"Encara que ha estat una sorpresa, perquè no estava al panorama, tindrem una primavera plena d'eleccions", ha indicat el ministre, que ha ressaltat que aquest avenç dels comicis és "una ocasió ja per poder girar full i tenir un govern i un president que tingui Catalunya al cap i al cor".

I, en aquesta línia, ha indicat que Illa és "una gran oportunitat per a Catalunya" perquè és un dirigent "que la coneix perfectament, que aquests darrers anys ha parlat amb moltíssima gent de molts sectors i que té traçat un bon projecte estratègic" per a aquesta comunitat.

"Per tant, al retrobament ia la convivència hi ha un pla estratègic per a Catalunya que jo crec que Illa, el seu estil i el sentit presidencial que té, serà una magnífica notícia per obrir una nova etapa a Catalunya. I crec que també és molt important també per a Espanya", ha apuntat.

Preguntat per si pensa que aquest avenç és un encert o pot perjudicar el candidat socialista, Hereu ha subratllat que aquest cap de setmana el PSC celebra un Congrés en què "bàsicament direm que estem preparats i que volem governar Catalunya i que tenim programa, un projecte important i ambiciós".

Així, ha insistit que el PSC té "lideratge, programa i equip" mentre que altres propostes "no tenen ni una cosa ni l'altra".

Pressupostos

D'altra banda, preguntat per si les eleccions poden afectar els Pressupostos --el Govern ha renunciat a presentar els PGE del 2024 després de l'avançament electoral--, s'ha remès al que ha assenyalat aquest dimecres el president del Govern, Pedro Sánchez.

"Nosaltres tirarem endavant un magnífic projecte de govern; ell ha expressat que ara prepararem un magnífic projecte de pressupostos per al 2025", ha dit, i ha recalcat que "el full de ruta d'ocupació que significa desenvolupament econòmic, ampliació de drets socials , civils a Espanya i el full de ruta de convivència queda inalterat, va més enllà de les diferents convocatòries electorals”. "Treballarem per aquest triple gran objectiu del Govern", ha conclòs.