Hi ha crisi a la relació entre el Govern d'Espanya i Esquerra Republicana?

per Redacció CatalunyaPress

Els resultats d'Esquerra Republicana (ERC) a les eleccions al Parlament de diumenge passat 12 de maig han provocat una sèrie de conseqüències. Pere Aragonès va dir que abandona la primera línia política, Oriol Junqueras va anunciar que deixa la presidència del partit de manera temporal, Marta Rovira també s'allunya de la formació, Sergi Sabrià no segueix... El degoteig de noms és llarg, però aquesta crisi interna també té derivades en les relacions dels republicans.

Per exemple, amb els seus socis al govern d'Espanya. I és que segons publica aquest divendres 24 de maig el digari digital Voz Pópuli , a la Moncloa haurien notat un canvi a l'estat dels diputats que la formació té al Congrés.

Quan ni tan sols s'han complert dues setmanes dels comicis (i, de fet, ja es mira de reüll cap a les eleccions al Parlament Europeu), l'estat de nerviosisme als republicans és gran i segons haurien confessat membres de l'executiu, a ERC estarien "enfonsats" i fins i tot entrant en contradiccions.

Rufián, sense pèls a la llengua

Un dels polítics que més clar acostuma a parlar al si de la formació independentista és Gabriel Rufián. En una entrevista concedida a Canal Red el dijous 23 de maig passat, el portaveu dels republicans va ser crític i contundent.

"Amic, som d'esquerres, què t'explicaré? Sóc de l'Espanyol i d'esquerres. Així que això d'Esquerra em sembla una guarderia". El de Santa Coloma de Gramenet s'havia mantingut en un prudent silenci els darrers dies, fins al punt que les seves úniques intervencions públiques havien estat les que havia fet en el marc del Ple que s'ha celebrat a la Cambra Baixa aquesta mateixa setmana.

De fet, el partit s'està sotmetent a una fiscalització de la militància i en un procés de cerca de consensos (amb la vista posada al Congrés de la tardor d'aquest any) després de la pèrdua de 13 escons a Catalunya, fet que els ha fet deixat molt lluny de tenir força suficient per liderar un Govern... encara que no està descartat que poguessin acabar entrant-hi.