Hi haurà investidura? Pressió a ERC mentre Junts busca una sortida per a Puigdemont

Les negociacions per a la investidura a Catalunya continuen encallades, possiblement a l'espera que veure què passa a les eleccions europees que se celebren aquest diumenge. El partit que va patir un desgast electoral més gran, ERC, s'ha convertit paradoxalment en la força política que té la clau per assegurar la governabilitat de Salvador Illa, i sembla que de moment no donaran el seu braç a tòrcer. Mentrestant, a Junts comencen a buscar una sortida per a Puigdemont, assumint ja que no serà president.

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha afirmat aquest dilluns que faran valer els seus 20 diputats al Parlament perquè es compleixin les condicions de cara a la investidura d'un nou president de la Generalitat: "No hi ha por a una repetició electoral". "Que ningú no doni per fets els nostres vots", ha reiterat Sans en una roda de premsa, i ha detallat que les condicions d'ERC de cara a una investidura seran un referèndum pactat, el finançament singular per a Catalunya i reforçar serveis públics.

Com es tria el president de la Mesa?

Tots els ulls estan ara posats a la constitució de la Mesa del Parlament. En el procés cap a la investidura, el primer pas és constituir el Parlament i designar la Presidència de la cambra, amb una sessió que s'haurà de celebrar el proper dilluns 10 de juny, 20 dies hàbils després de les eleccions, segons el reglament de la cambra .

La Presidència del Parlament s'escull en una votació en què els diputats escriuen en paperetes el seu candidat: a primera ronda s'escull el candidat que aconsegueixi la majoria absoluta --68 vots-- i, si ningú no és investit, la segona ronda repeteix el procés per decantar-se cap a un dels dos candidats més votats.

L'estratègia per atraure ERC

I serà en aquesta negociació on el PSC i els Comuns pretenen lligar el suport d'ERC. El candidat dels Comuns a les eleccions europees i número 2 de Sumar a aquests comicis, Jaume Asens, ha ofert aquest dilluns a ERC la presidència del Parlament. "Ens hem de posar d´acord les forces progressistes perquè el Parlament sigui presidit per un partit d´esquerres com ho és ERC", ha sostingut Asens, que ha assegurat que la suma viable és la de partits progressistes.

Però de moment ERC no s'ha deixat lligar. Aquest dilluns Sans ha dit que la prioritat d'ERC no és presidir el Parlament sinó crear una Mesa "antirrepressiva", per fer valer l'acció política dels diputats que són a l'exili, ha assegurat, sense arribar a rebutjar ni acceptar la proposta per assegurar la governabilitat. La resposta dels republicans sembla que podria arribar el mateix dia 10, quan ja es conegui el resultat de les europees.

Un recés daurat per a Puigdemont

Mentre es couen els pactes al bloc progressista, a Junts cada vegada tenen més assumit que Carles Puigdemont no tornarà a ser president, i fonts internes asseguren que ja estan buscant opcions perquè segueixi liderant la formació, segons ha publicat en exclusiva El Confidencial.

Segons revelen aquestes fonts, Puigdemont no abandonaria la primera línia política tal com va prometre a la campanya electoral, però sí que continuarà a la cúpula de Junts com a president del partit - cobrant 90.000 euros a l'any-. Seria una opció intel·ligent per als postconvergents, que aconseguiria resoldre el relleu de Puigdemont i, alhora, apartar Laura Borràs, el currículum del qual està massa tacat per seguir a la presidència.