Hi haurà llista conjunta entre el PP i Cs per a les eleccions del 12M?

El PP i Cs estan negociant la possibilitat d'anar a una llista conjunta el 12M per no restar-se vots. El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha afirmat que el seu partit està negociant una coalició amb el PP per "donar la volta a tot el que ha estat la política catalana els darrers anys".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a Ser Catalunya, en què ha sostingut que a la possible candidatura "és imprescindible que hi hagi presència dels dos partits. Això és una coalició, en cap moment és una integració".

Ha assegurat que "cap diputat i cap persona de Ciutadans engreixarà, per dir-ho així, la llista del Partit Popular" i ha equiparat la candidatura a la presentada pels partits independentistes en les eleccions al Parlament del 2015 sota la denominació de Junts pel Sí.

"Això ja seria un segon pas, però la línia seria aquesta: Populars i Liberals, Catalunya Constitucionalista, per dir alguna cosa", ha explicat Carrizosa, que en preguntar-li per possibles noms que liderin la candidatura ha evitat contestar fins acabar de negociar i articular-la.

També ha declarat que està "segur" que el PP i Cs es poden posar d'acord, com han fet en altres parts d'Espanya, en assumptes que, a parer seu, preocupen molt els catalans com l'educació o la seguretat.

En el mateix sentit s'ha pronunciat l'eurodiputat de Cs Jordi Cañas, que ha defensat la necessitat d'aconseguir una confluència electoral amb el Partit Popular amb vista a les properes eleccions del mes de maig, amb la vista posada a aconseguir formar un govern de partits constitucionalistes que prenen el poder a l'independentisme i així "tallar-los el finançament" dels seus propòsits polítics.

"Jo vull governar Catalunya, jo vull que una llista constitucionalista governi a Catalunya", ha dit, posant l'accent que "l'única manera d'acabar amb determinades pràctiques del separatisme és tallar la font de finançament, que és el públic". "El nacionalisme només viu del que és públic, és un vampir del que és públic i Nadó sang del que és públic per després intentar infectar els altres", ha assenyalat.

Ara, assegura que "una majoria de catalans vol una alternativa", i per això ha reivindicat sumar amb aquells que tenen arguments similars.

Així, defensa que Cs i PP comparteixen, per exemple, una visió de Catalunya que "respecta tots els ciutadans per igual"; que "no hi ha ciutadans de primera i segona"; que cal mantenir relacions amb el conjunt de l'Estat; o que “no hi hagi una sequera d'aquí a 12 anys”.

Perilla el lideratge d'Alejandro Fernández?

Per part seva, el Partit Popular segueix negociant amb Cs sense tenir encara un candidat decidit per a les eleccions. El PP d'Alberto Núñez Feijóo considera que "no hi ha pressa" per elegir el candidat del PP a Catalunya perquè el termini límit per registrar candidatures finalitza el 8 d'abril, segons han assenyalat fonts de la cúpula del PP, que afegeixen que la prioritat és la negociació amb Ciutadans per integrar-se a les llistes del Partit Popular davant les catalanes del 12 de maig.

Tot i això, la tardança de 'Gènova' a revelar qui serà el cap de cartell del PP davant aquests comicis ha provocat inquietud en alguns dirigents de la formació, que alerten que rellevar l'actual president del PPC, Alejandro Fernández, seria "un error ".

En els darrers dies, alguns càrrecs han expressat el seu suport tancat al president del PP català, com l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre. "Jo sóc partidària d'Alejandro Fernández. Em sembla una persona que és un magnífic parlamentari, que és un home molt rigorós, que és un defensor de la Constitució i que és el millor candidat que tindrà Catalunya", ha afirmat, després d'assistir-hi a Madrid a l'homenatge de l'exdiputat Eugenio Nasarre, mort el 27 de gener passat.

També li ha donat suport públicament la portaveu adjunta del Grup Popular al Congrés i exdiputada per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, que va elogiar fa uns dies a esRadio la seva visió "nítida i clara" del que passa a Catalunya i va dir que ella votaria Fernández. "Potser hi ha algú millor, però jo a aquesta persona, de moment, no la conec", ha postil·lat.

Paral·lelament, Alejandro Fernández ha rebut aquest cap de setmana el suport d'entitats constitucionalistes com ara Convivència Cívica Catalana, S'Ha Acabat! o Assemblea per una Escola Bilingüe, així com expresidents de Societat Civil Catalana (SCC), entre d'altres.

Els aspirants a treure el lideratge a Fernández

A banda de Fernández, a les travesses apareixen altres noms com a possible cap de cartell, com la portaveu del PP al Parlament europeu, Dolors Montserrat, l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, o el portaveu del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera .

Algunes fonts posen èmfasi en la figura de Montserrat i no descarten que pugui tornar de Brussel·les per convertir-se en candidata, deixant així via lliure a Esteban González Pons com a 'número u' a les europees. Tot i això, en els últims mesos l'exministra de Sanitat ha traslladat a l'equip de Feijóo i al PP català que la seva preferència era repetir com a eurodiputada.

Fonts del PP català consultes per Europa Press asseguren que la direcció nacional del PP "ho està pensant" i "de moment no hi ha res decidit". Altres fonts del partit posen algunes objeccions al perfil de Fernández, a qui retreuen que no hagi revitalitzat orgànicament el PPC i que s'hagi centrat en la seva faceta d'orador al Parlament català.

De moment, Fernández ha optat per no fer declaracions públiques tot i que a Twitter ha llançat un missatge recordant Camaron quan deia que cal ser "com la vímet, que la bambolea l'aire, però es manté ferm".

El candidat ho elegirà el Comitè Electoral Nacional del PP

Tot i les pressions perquè aclareixi la incògnita del candidat, el PP de Feijóo maneja els seus temps i posa el focus en la recerca d'un acord amb Ciutadans per "reforçar l'única opció constitucionalista" dins del PP i les sigles, segons han indicat fonts del partit a Europa Press.

En aquest context, les fonts esmentades han insistit que la prioritat és veure com incloure el partit taronja dins del PP abans de passar a la "següent pantalla". Aquest cap de setmana van continuar les converses entre les dues formacions, que lideren Cuca Gamarra (PP) i Adrián Vázquez (Cs).

Al PP han admès que "no hi ha pressa" per designar el candidat, sobretot quan hi ha de termini límit fins al 8 d'abril per registrar les llistes. Segons el calendari electoral, les formacions que es vulguin presentar a les eleccions del 12 de maig hauran de registrar les candidatures entre el 3 i el 8 d'abril.

A més, fonts de la cúpula del PP han recordat que, com fixen els Estatuts del partit, l'elecció del 'número u' en autonòmiques correspon al Comitè Electoral Nacional del Partit Popular, òrgan que lidera el vicepresident de la Xunta de Galícia en funcions, Diego Calvo.

La cúpula del PP creu que Cs té ganes d'integrar-se

Enmig d'aquestes negociacions amb Cs, altres fonts de la cúpula del PP han assegurat que veuen amb "ganes" el partit taronja d'integrar-se al Partit Popular i recorden com es va produir en el passat la integració de CDS. Dins aquest diàleg es treballa en un acord global, que abasti també les europees previstes per al 9 de juny.

Des de 'Gènova' han recordat que aquests anys el PP ja ha integrat perfils importants de Ciutadans, com l'exconsellera de Cultura de Marta Rivera de la Creu; l'alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; l'exportaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco; o Rocío Blanco, que va ser consellera a Andalusia amb el partit taronja.

Entre els possibles fitxatges que podrien formar part del PP en un futur pròxim, els populars citen el nom d'Adrián Vázquez o de Maite Pagazaurtundua, tots dos amb escó al Parlament Europeu, segons fonts del partit.