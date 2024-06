Quan tornarà a haver eleccions a Catalunya si no hi ha investidura? Les dates clau

El Parlament ja té nou president. Josep Rull ha estat investit líder de la cambra catalana amb els vots a favor de Junts, ERC i la CUP. Aquest reagrupament independentista al voltant de Junts allunya les possibilitats d'un tripartit d'esquerres –amb PSC, ERC i Comuns– i deixa la investidura de Carles Puigdemont a mans de Salvador Illa i Pedro Sánchez. Si el PSC s'hi absté, el polític de Waterloo podrà tornar a ser president de Catalunya.

Però aquesta abstenció sembla gairebé impossible, i també ho sembla que ERC pogués donar els vots a Salvador Illa després d'haver-se aliat amb Puigdemont per investir Josep Rull. Per tant, Catalunya es podria tornar a veure abocada, una altra vegada, a unes eleccions. Els catalans hauran votat al maig, al juny, i podrien tornar a votar a l'octubre.

Les dates clau per a la investidura

El Parlament s'ha constituït aquest 10 de juny i, segons la normativa, el president de la cambra té un termini de 10 dies per proposar un candidat a la investidura. És a dir, el 25 de juny serà la data límit perquè Josep Rull designi un candidat a la investidura, que possiblement sigui Carles Puigdemont.

A la sessió d'investidura, el candidat que es presenti necessitarà majoria absoluta per ser investit a la primera ronda. En cas de no ser elegit, se sotmetrà a una altra moció on pot ser investit per majoria simple -és a dir, aconseguint més sí que no-. La primera votació es fa 48 hores després de la primera.

Si el primer candidat que assisteix a la investidura, que previsiblement serà Puigdemont, no és elegit president, quedaran dos mesos per triar un candidat alternatiu que se sotmeti al mateix procés. És a dir, Salvador Illa tindria la possibilitat de sotmetre's a una investidura fins al 25 d'agost, quan si no hi ha cap candidat investit es dissoldrà el Parlament automàticament i el president en funcions, Pere Aragonès, haurà de tornar a convocar unes eleccions.

Les eleccions s'haurien de fer entre 40 i 60 dies després de la convocatòria, per la qual cosa podrien caure el 6 o el 13 d'octubre.