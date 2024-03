Iceta: El PSC obrirà una nova etapa política a Catalunya

per Redacció CatalunyaPress

El president del PSC, exlíder del partit i exministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dissabte que els socialistes catalans tenen la "responsabilitat d'obrir una nova etapa política" a Catalunya.

Ho ha dit a la taula 'PSC: el fil roig del socialisme catalanista', al 15è Congrés del PSC que se celebra a Barcelona, i en què ha intervingut amb l'expresident de la Generalitat José Montilla, l'exprimer secretari del PSC Raimon Obiols i l'exvicepresidenta del partit Manuela de Madre.

Iceta ha ironitzat que el PSC és el partit "del qual s'han publicat més esqueles, que sempre han estat prematures".

"El PSC ha superat les falses esqueles perquè és un projecte col·lectiu i democràtic", i ha assegurat que aquesta fortalesa és la que portarà l'actual primer secretari del PSC, Salvador Illa, a guanyar les eleccions catalanes del 12 de maig.

INCERTESES I PORS

Iceta ha fet referència a 'Un temps esquerp' (Arcàdia), escrit per Obiols, perquè planteja la necessitat actual de "superar incerteses i pors" per poder mirar el futur.

Ha defensat que un projecte socialista i catalanista, com el del PSC, ha de posar al centre l'ajuda a l'individu: "Són les palanques que la dreta fa servir per fer miques la societat i fer prevaler els seus interessos".

JOSÉ MONTILLA

Per a Montilla, el PSC ha sabut adaptar-se a la pluralitat social i en què no hi ha "sectarisme, a diferència d'altres", i sempre ha facilitat governs de progrés a través de la fraternitat.

En aquest sentit, ha recordat l'"ofensiva nacionalista, en alguns moments de forma sectària", del 1984, quan militants de CiU van intentar agredir Raimon Obiols, llavors diputat del Parlament, amb motiu de ple per reelegir Jordi Pujol president de la Generalitat .

L'expresident socialista creu que "el pujolisme va durar massa", i ha lamentat que a les eleccions de l'any 1999 el llavors candidat Pasqual Maragall no fos investit president de la Generalitat per un sol escó, després del Pacte del Majestic.

Ha dit que, després del congrés d´Unitat de 1978, el PSC sempre ha estat un instrument útil per a la societat catalana, i ha destacat el paper d´un dels seus fundadors, Joan Reventós, per al´arribada de l´expresident de la Generalitat Joan Tarradellas: "Sense un PSC generós la Història hauria estat diferent".

DE MARE I OBIOLS

Manuela de Madre ha reivindicat la gran aportació de la formació socialista a la democràcia, i ha augurat que el PSC tindrà un paper "importantíssim" de cara a les properes eleccions de Catalunya.

Raimon Obiols ha assegurat que, de tots els partits que es van presentar a les primeres eleccions de la transició, l'únic que ha resistit i “té un gran futur” és el PSC.