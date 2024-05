Ignacio Garriga al PSC: ''Que no comptin amb nosaltres després del 12 de maig''

per Redacció CatalunyaPress

El candidat de Vox a les eleccions catalanes, Ignacio Garriga, ha qualificat aquest divendres el PSC com el gran estafador i el gran traïdor dels catalans, i ha avisat el candidat socialista, Salvador Illa, que no rebrà els vots de Vox després dels comicis : "Que no comptin amb nosaltres després del 12 de maig".

En un acte electoral de Vox a la ciutat de Lleida, i on ha congregat nombrosos simpatitzants, Garriga ha assegurat que el PSC és "un partit separatista més", i ha equiparat els socialistes amb Junts, ERC i la CUP.

Garriga ha centrat el seu discurs en la "immigració il·legal", un fenomen al qual atribueix els problemes dels catalans i un deteriorament de la seguretat a barris i ciutats de Catalunya.

Al·ludint al debat electoral d'aquest dijous a RTVE, Garriga ha assegurat que cap partit excepte Vox va parlar sobre immigració, i ha retret a la resta de les formacions polítiques de perseguir "el model de la inseguretat".

També ha assenyalat PSC, ERC i Junts per ser els responsables que Catalunya estigui pitjor que fa una dècada.

El candidat de Vox ha afegit que el seu partit és "coherent" per tenir una unitat de missatge a tot Espanya, i ha demanat el vot al partit perquè Catalunya sigui el motor econòmic de l'Estat.