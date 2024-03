Illa critica Aragonès dient que els Pressupostos no són per salvar-lo a ell

El líder del PSC, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte el suport dels socialistes als Pressupostos de la Generalitat per al 2024: "Els Pressupostos no són per salvar Aragonès. Els Pressupostos són per salvar Catalunya".

En una entrevista de 'Catalunya Ràdio' recollida per Europa Press, Illa ha explicat que els socialistes encaren una "setmana de superació" amb els comptes catalans per al 2024, la llei d'amnistia i el Congrés del PSC, que Illa diu que "no hi és per pensar en un projecte de partit, està per pensar en un projecte de país”.

Sobre les negociacions dels comptes, Illa ha assenyalat la posició dels Comuns amb el complex turístic del Hard Rock perquè els plantejaments de "tot o res" no ajuden a construir acords, segons la seva opinió.

A més, ha lamentat que en les anteriors negociacions per als Pressupostos del 2023 "no era una qüestió insalvable, però per a ells ara ho és".

Amnistia

Pel que fa a la mesura de gràcia, Illa ha considerat que el PSC ha donat "instruments perquè Catalunya surti de la paràlisi" i ha assegurat que cal garantir que la llei tingui solidesa jurídica davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE ) i el Tribunal Constitucional (TC).

A més, ha afirmat que amb la mesura es busca tornar a la normalitat a Catalunya i que la llei "no és per ajudar Puigdemont", que espera que pugui tornar a Catalunya un cop aplicada l'amnistia.

'Cas Koldo'

Sobre la presumpta trama per al subministrament de màscares, en què s'investiga Koldo García, exassessor de l'exministre de Transports José Luis Ábalos, Illa ha assegurat que no es va destinar "ni un sol euro" del Ministeri de Sanitat a cap de les empreses investigades.

També ha acusat el PP d'intentar "deshumanitzar la figura del president Sánchez" amb aquesta trama.