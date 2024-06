Illa demana ''més temps'' al Parlament per aconseguir la seva investidura

El líder del PSC, Salvador Illa, ha afirmat aquest dilluns que demanarà al president del Parlament de Catalunya "més temps per armar l'única manera que pugui fer viable aquesta legislatura", cosa que, segons ell, és una majoria progressista.

Ho ha dit en una entrevista a la Cadena Ser recollida per Catalunya Press, en què ha assenyalat, textualment, que un pacte entre PSC, ERC i els Comuns és el més convenient per a Catalunya i que el seu “olfacte” li diu que no va a haver repetició electoral.

"El meu compromís és de fer tot el possible per evitar que hi hagi una repetició electoral", ha assenyalat Illa, que ha aclarit que pot tenir flexibilitat, encara que no entrarà en incoherències amb la seva manera d'entendre la política.

En preguntar-li sobre l'actual situació que travessen els republicans, Illa ha reivindicat: "Quina formació política que porti, en fi, a l'esquena, uns quants anys, no ha passat per moments complicats i convulsos? Et va bé un temps i després et va malament. Això és així en democràcia i deu ser així”, ha subratllat.

En ser preguntat sobre si la investidura està més en mans del president socialista del Govern, Pedro Sánchez, que a les seves, Illa ha defensat que està "molt tranquil" i, sobre el finançament singular, ha dit que ell defensa un sistema que atengui a les necessitats de Catalunya.

Negativa del PP

Per part seva, el secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha afirmat que és "pràcticament impossible" que el PP doni suport a una investidura d'Illa, i ha assegurat que no els ha trucat per negociar.

"No és d'interès del PSC tenir en compte el PP per a res. L'interès del PSC de Salvador Illa és tenir content Pedro Sánchez i que continuï a la presidència del Govern", ha sostingut en una entrevista de La 2 i Ràdio 4 recollida per Catalunya Press.

Alhora, ha criticat que Ila "no és de fiar", ha apuntat --textualment-- que no hi ha cap altra força política que tingui opcions en una investidura, i ha assegurat que des del dia de la constitució de la Mesa del Parlament veu possibilitat d'una repetició electoral.

Rodríguez també ha responsabilitzat el PSC de la configuració de la Mesa, presidida per Josep Rull (Junts+), i ha acusat els socialistes de "mantenir-se al marge" de la configuració que va permetre majoria independentista a l'òrgan parlamentari.