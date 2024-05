Illa insisteix: ''Presentaré la meva candidatura a president''

El líder del PSC i vencedor a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha reiterat la seva voluntat de presentar-se a la investidura per liderar la Generalitat, tot i que ha matisat que, abans de parlar de futures fórmules de govern, cal abordar la negociació per a la composició de la Mesa del Parlament i la presidència de la Cambra.

"Aquesta nova etapa li correspon liderar-la al PSC. Ja vaig avançar en la campanya que assumiria la meva responsabilitat i és el que faré. Presentaré la meva candidatura a president", ha assegurat Illa, en una entrevista aquest diumenge publicada per ' La Vanguardia', recollida per Europa Press.

Ha detallat que la seva intenció és formar un executiu que compti amb militants de formacions polítiques i persones independents que disposin de competències en un àmbit determinat.

Illa ha afegit que no concep una repetició electoral, que pensa que seria un error, i ha dit que el PSC farà "tot el que sigui possible per evitar una repetició electoral que no és convenient".

"Respecte" a processos interns

Preguntat sobre la situació d'ERC, Illa ha manifestat el seu "respecte" als processos interns de reflexió i ha afegit que té un full de serveis a favor de Catalunya, assegura.

Illa ha subratllat que, els darrers anys, Catalunya ha estat "molt per sota de les seves possibilitats", i ha demanat accelerar canvis en matèries com educació, energies renovables, infraestructures, sanitat o mobilitat.

El triomf socialista al 12M

El PSC d'Illa va emergir com el gran vencedor el 12M passat, obtenint 872,959 vots (27.96% del total) i 42 escons, cosa que representa un augment de 9 escons respecte a les eleccions anteriors. Això consolida el PSC com la primera força al Parlament, reflectint un notable increment del 33.3% en el suport electoral.

La coalició Junts per Catalunya, encapçalada per Carles Puigdemont, va aconseguir 674,896 vots (21.61%), guanyant 35 escons, 3 més que als comicis anteriors. En tercer lloc, ERC, liderada per Pere Aragonès, va experimentar una forta caiguda, i va perdre 13 escons i va quedar amb 20, després de rebre 427,135 vots (13.68%).

El Partit Popular de Catalunya (PPC), sota la direcció d'Alejandro Fernández, va mostrar un impressionant augment del 213% en el suport, obtenint 342,584 vots (10.97%) i 15 escons, 12 més que anteriorment. Vox va mantenir la seva representació amb 11 escons (7,96% dels vots).

Comuns Sumar, liderat per Jéssica Albiach, va obtenir 6 escons amb 181,795 vots (5,82%), mentre que la CUP-DT, amb Laia Estrada al capdavant, va patir una disminució significativa, quedant-se amb 4 escons després de rebre 127,850 vots (4,09%). Finalment, Aliança Catalana, liderada per Sílvia Orriols, va entrar per primera vegada al Parlament amb 2 escons i 118.302 vots (3.78%).

Aquests resultats impliquen un Parlament dividit, com marca la tendència dels darrers anys, amb un equilibri de poder inclinat cap al PSC, encara que la formació d'un govern estable requerirà negociacions i coalicions possibles.