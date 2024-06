Illa promet ''generositat'' a les negociacions per convertir-se en President

El candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha marcat la seva investidura a la Presidència de la Generalitat com la prioritat del seu partit després del nomenament del número 2 de Junts, Josep Rull, com a president del Parlament i ha promès "generositat" en les negociacions amb ERC i els Comuns per fer-ho.

En una entrevista d'aquest dimarts a La 2 i Ràdio 4, ha reiterat que el seu objectiu és "articular" una majoria progressista amb republicans i comuns per a la seva investidura com a president català.

Per aconseguir-la, ha assegurat la seva formació actuarà amb generositat, claredat i coherència --textualment-- en les negociacions: "Jo hi estic treballant, i explicaré al conjunt dels catalans com van evolucionant perquè sàpiguen com van les coses" , ha indicat Illa.

Ha reafirmat que un altre dels seus objectius és arribar a "acords transversals de país" per millorar els problemes concrets que, segons ell, té Catalunya, per als quals afirma que també estaria disposat a comptar amb el PP.

En preguntar-li per una possible investidura del candidat de Junts a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sostingut que "no tenen majoria per tirar endavant el país, sí que són una minoria del bloqueig", i ha assegurat que el PSC no es abstindrà perquè tiri endavant.

"¿Convé fer perdre el temps a Catalunya? Hem de donar tantes votes a les coses quan sabem que no són així? ¿Busquen una repetició electoral?", s'ha qüestionat el líder socialista.

Amnistia

Respecte a la publicació de la Llei d'Amnistia al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) aquest dimarts, ha afirmat que és una norma "molt rellevant" i important, i ha esperat que serà aplicada pels jutges en la línia de la voluntat expressa dels legisladors.

Preguntat per si tem que no sigui així i que l'Amnistia no sigui aplicada pels jutges, s'ha mostrat "convençut" que el poder judicial farà el que ha de fer, i confia.

Vots telemàtics

Pel que fa als vots telemàtics dels tres diputats a l'estranger, Carles Puigdemont i Lluís Puig (Junts) i Ruben Wagensberg (ERC) --si és el cas de baixa mèdica--, ha opinat que "infringir la llei no és mai una bona recepta".

Alhora, ha apuntat que la Llei d'Amnistia és un "punt d'inflexió" en aquest sentit, i ha negat que els socialistes presentessin recurs al Tribunal Constitucional (TC) ja que la llei en qüestió obre un nou temps, segons les paraules.