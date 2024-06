Illa i Puigdemont traslladen la intenció d'acudir a la investidura, però demanen temps

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha traslladat aquest dimecres al president del Parlament, Josep Rull, la voluntat de presentar la seva candidatura per a una investidura a la Presidència de la Generalitat, però li ha demanat "més temps" per negociar amb ERC i Comuns.

"Li he explicat que estic treballant per tenir el suport de la majoria progressista que hi ha a la Cambra, integrada per la meva formació política, per ERC i pels Comuns", ha dit en una roda de premsa després de reunir-se amb Rull en el marc de la ronda de contactes per a la investidura, on també ha afirmat textualment que la majoria progressista és l'única que pot fer viable la legislatura.

Illa ha sostingut que ha començat les negociacions amb ERC i Comuns i que conforme vagin avançant i obtingui el suport de les dues formacions els ho comunicarà "perquè pugui prendre la decisió que a aquest efecte correspon".

Així mateix, ha informat Rull que el PSC "en cap cas" s'abstindrà o votarà a favor de cap altre candidat a la investidura.

Ni "perdre el temps" ni pressa

Preguntat per les negociacions i el temps que ha sol·licitat a Rull per poder aconseguir el suport d'ERC i els Comuns, Illa ha apuntat que no vol "fer perdre el temps a ningú", però que tampoc no vol fer pressa.

"Vull fer les coses ben fetes, amb solidesa, ben raonades, ben clares cap a on hem d'anar. Per tant, amb molta tranquil·litat, amb molta discreció i fent més que parlant", ha sostingut el líder del PSC, que ha assegurat que és positiu i optimista respecte a les negociacions.

Alhora, ha insistit que les decisions que s'han de prendre relatives a la Presidència de la Generalitat, almenys per part de la seva formació política, "es prendran a Catalunya".

Respecte de negociar sobre un Govern en solitari o bé en una possibilitat de coalició, Illa ha dit que van "pas a pas" i que cada cosa té el seu moment.

"Ara és moment de treballar per aconseguir una investidura, i en això estem. I quan això s'hagi produït, anirem a l'espai següent", ha afegit.

Batet: Puigdemont... però "no ara"

Per part seva, el president de Junts al Parlament, Albert Batet, ha traslladat al president del Parlament, Josep Rull, que l'expresident de la Generalitat i candidat del partit, Carles Puigdemont, vol presentar-se a la investidura, "però no ara" .

Ho ha explicat en roda de premsa a la Cambra després de reunir-se amb Rull en el marc de la ronda de contactes que el president del Parlament està fent amb els grups de cara a la investidura.

"Estem buscant els suports i negociant per tenir una majoria. En el moment que la tinguem ho comunicarem a Rull i demanarem que es convoqui el ple del Parlament", ha destacat.

Segons Batet, en el marc d'una majoria simple, tenen opcions d'aconseguir la presidència de la Generalitat "però això encara demana temps".

"La constitució del Parlament i de la Mesa de la setmana passada demostra que aquesta majoria té opcions plausibles", ha remarcat el dirigent de Junts, després d'avisar que actuaran amb discreció en tot allò relacionat amb les negociacions.

En preguntar-li si es posposa la tornada de Puigdemont a Catalunya en no presentar-se a la investidura, Batet ha dit que el compromís de l'expresident català era tornar quan hi hagués un ple d'investidura: "És el primer compromís que va adoptar quan es van convocar les eleccions, i per tant, és un compromís que manté”.

Malgrat tot, no ha aclarit si Puigdemont tornarà a Catalunya en cas que no hi hagi ple d'investidura i se'n vagi a una repetició electoral, esgrimint que és una pregunta que se li hauria de fer al mateix Puigdemont perquè "el compromís del president és tornar si hi ha ple d'investidura".