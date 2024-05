Illa: Recuperar el català ''no vol dir impedir parlar anglès''

El candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, ha defensat un model trilingüe a l'escola catalana i ha afirmat que recuperar l'ús social del català “no vol dir impedir parlar anglès”.

"És que les persones que usen normalment el català han de deixar d'estudiar anglès?", ha dit en una entrevista d'Europa Press, en què ha considerat que com més llengües es parlin a Catalunya, millor.

Illa ha criticat que ha estat sota els governs d'ERC i de Junts quan el català ha “retrocedit” i els ha acusat de no aplicar la llei del sector audiovisual per obligar a produir un mínim de produccions audiovisuals en català.

"Què han fet en aquesta matèria? Per què no han arribat a pactes transversals que permetin que el català no sigui instrumentalitzat per cap formació política?", ha afegit.

A més del model trilingüe, la proposta d'Illa inclou que el català passi a ser competència de la Conselleria de Presidència de la Generalitat perquè sigui “una política més transversal”.

"No estic dient que la consellera de Cultura no hagi fet una bona feina. Al contrari, penso que és una consellera que ha actuat amb competència. Però dic que aquesta qüestió no n'és responsabilitat, és responsabilitat de tot el Govern", ha sostingut.

En matèria de finançament, el PSC inclou al seu programa electoral la condonació parcial del deute de la Generalitat amb l'Estat, mesura que Illa considera que "pot beneficiar Catalunya i el conjunt de territoris i comunitats autònomes d'Espanya".

Ha assenyalat els mecanismes d'endeutament a què, segons ell, han hagut de recórrer les comunitats "fruit d'unes polítiques equivocades d'austeritat", i ha dit que la condonació parcial seria una bona manera de compensar aquest esforç. "A més, tindria efectes neutres des del punt de vista de les xifres macroeconòmiques d'Espanya", ha afegit.

Preguntat per si estaria a favor d'una condonació total del deute, ha contestat que ell "començaria" per la condonació parcial, i ha afegit que el més rellevant és desplegar l'Estatut i la creació del consorci tributari.

Illa també ha acusat ERC i Junts de no haver fet --textualment-- absolutament res en matèria de finançament i ha dit que ell es veu capaç de poder resoldre la situació si presideix la Generalitat: "Parlant, negociant, acordant. Confrontant ja s'ha vist que no se'n va enlloc”.

"No estem d'acord que Catalunya sigui la tercera en aportació de recursos i la catorzena a recepció de recursos. Ens sembla també que cal posar-ho a la taula de negociació per corregir-ho", ha conclòs.

Illa ha assegurat que, després del 12M, es guiarà sobre la base de tres criteris per formar un Govern: estabilitat; un "plantejament socialdemòcrata", i posar els serveis públics com a primera prioritat.

"Amb aquells amb qui no parlaré són els que practiquen i promouen un discurs d'odi, que a Catalunya són dues formacions polítiques: Vox i (Sílvia) Orriols", ha sostingut.

Amb la resta de formacions té "diferents graus d'afinitat" i, segons com vagin les coses, està obert a seure a parlar.

"Governar, és molt difícil fer-ho amb algú que no té clar que la prioritat són els serveis públics a Catalunya aquests propers quatre anys", ha conclòs.