per Gabriel Izcovich

El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest diumenge que votar no només és un dret, sinó un deure cívic per triar aquest 9J com encarar els reptes del futur en els propers anys, i ha dit que a les eleccions europees "està en joc l´ànima d´Europa".

Així s'ha expressat Illa en una atenció als mitjans després de dipositar el seu vot als comicis al Parlament Europeu des del seu col·legi electoral a La Roca del Vallès (Barcelona).

"Avui són les eleccions més importants des de la constitució de la Unió Europea. La justícia social, la UE, la pròpia democràcia, la disrupció a nivell tecnològic. Tot això és un fet, i el que ens juguem avui és com fer front a aquestes coses", ha expressat Illa, que ha demanat als catalans que acudeixin a les urnes.

Un dia abans que aquest dilluns es constitueixi la Mesa del Parlament de Catalunya i es triï la presidència de la Cambra catalana, Illa ha defensat que aquest diumenge és moment de centrar-se a Europa. "Demano a tothom que voti per defensar aquesta ànima d'Europa, per defensar la democràcia, la pau i la justícia social a Europa", ha remarcat Illa.

La trajectòria d'Illa

Nascut el 5 de maig de 1966 a La Roca del Vallès, Barcelona, la incursió d'Illa a la política va començar al seu municipi natal, on va ser regidor de l'Ajuntament de la Roca del Vallès des del 1995 fins al 2005, ocupant també el càrrec de tinent de alcalde durant alguns anys. Posteriorment, el 2006, va ser elegit diputat al Parlament de Catalunya, on va exercir diversos càrrecs, incloent-hi el de portaveu del Grup Parlamentari Socialista.

El 2016, Illa va fer el salt a la política nacional en ser elegit diputat al Congrés dels Diputats per la província de Barcelona. Durant el seu mandat com a diputat, va ocupar importants responsabilitats, com la de portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista i la de portaveu a la Comissió de Sanitat i Serveis Socials.

El seu paper polític va cobrar encara més rellevància el 2020, quan va ser nomenat ministre de Sanitat al govern de coalició liderat pel PSOE i Unides Podem, encapçalat pel president Pedro Sánchez. Com a ministre de Sanitat, Illa va liderar la gestió de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de COVID-19 a Espanya, coordinant les mesures per contenir la propagació del virus i protegir la salut dels ciutadans.

El gener del 2021, Salvador Illa va anunciar la seva renúncia com a ministre de Sanitat per presentar-se com a candidat del PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya) a les eleccions al Parlament de Catalunya, en què va obtenir un destacat resultat. Des d'aleshores ha estat el líder de l'oposició a Catalunya. Després de les darreres eleccions, on va ser el candidat més votat, podria convertir-se en el nou president.