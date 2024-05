Illa s'acomiada d'Aragonès: 'Li agraeixo la feina feta'

per Redacció CatalunyaPress

El candidat del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu respecte "personal i polític" pel president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, després que el republicà hagi decidit deixar la primera línia política després dels mals resultats d'ERC a les eleccions de diumenge.

"Malgrat les diferències polítiques, li agraeixo la feina feta durant aquests anys al Govern de la Generalitat", ha dit aquest dilluns en un apunt a 'X' recollit per Catalunya Press aquest dilluns.

La portaveu del PSC, Núria Parlon, també ha expressat aquest dilluns el respecte dels socialistes per Aragonès en una roda de premsa després de la reunió de l'Executiva del PSC.

Parlón ha aquest dilluns el respecte dels socialistes per la decisió del president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, de no recollir la seva acta de diputat i deixar la primera línia política després dels mals resultats d'ERC a les eleccions, i ha demanat als republicans no bloquejaren el PSC la possibilitat de conformar un Govern.

"Ens agradaria que, encara que ells hagin decidit que estaran a l'oposició, no bloquegin la possibilitat que el PSC governi a Catalunya igual que nosaltres no hem bloquejat quan estaven en minoria", ha sostingut en una roda de premsa a la seu del partit després de la reunió de la Comissió Executiva.

Parlon ha afirmat que el PSC no ha bloquejat des de l'oposició "la possibilitat d'avançar i garantir la governabilitat" del govern en minoria d'ERC després de la sortida de Junts del Govern com, per exemple, recolzant els pressupostos de la Generalitat abans de la convocatòria eleccions anticipada.

"La nostra oposició des del Parlament ha estat seriosa i sempre de mà estesa. Hem treballat per construir una alternativa però, alhora, hem estat sempre a prop per poder teixir aquells ponts necessaris", ha afegit.

Finalment, ha expressat "tot el reconeixement cap a la figura de Pere Aragonès" pels anys en què ha estat al capdavant del Govern de la Generalitat.