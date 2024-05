Illa: ''Tots hem de condemnar les paraules de Milei''

per Redacció CatalunyaPress

El líder del PSC, Salvador Illa, ha titllat aquest diumenge d'inacceptables les acusacions del president argentí, Javier Milei, la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez: "Tots hem de condemnar les paraules de Milei".

"Demostra que no està a l'alçada del país que representa. No es pot ser còmplice dels discursos d'odi i les infàmies", ha dit en un missatge de Twitter, i ha afegit que la democràcia està en joc si se n'és còmplice.

A l'acte de Vox a Madrid, Milei s'ha referit a Gómez: "No saben quin tipus de societat i país pot produir el socialisme i quina mena de gent cargolada al poder i quins nivells d'abús pot arribar a generar. Encara que tingui la dona corrupta, diguem embruta, i es prengui cinc dies per pensar-ho”.

La primera conseqüència

Com a conseqüència del que ha pronunciat Milei, el Govern ha decidit aquest diumenge trucar a consultes 'sine die' a l'ambaixadora a Argentina, María Jesús Alonso. I ha amenaçat amb mesures addicionals si no es produeix una disculpa pública per part d'aquest, que encara segueix a Madrid.

Així ho ha anunciat el ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, en una declaració institucional sense preguntes des del Complex de la Moncloa, en què ha exigit també "disculpes" per part del mandatari argentí, a qui ha acusat d'haver sobrepassat "qualsevol tipus de diferència política i ideològica" amb les declaracions.

El PP no condemna les paraules

Tot i que Illa demana que tots condemnin aquestes paraules, el PP ha respost al Govern que la seva tasca "és fer oposició al president d'Espanya, no al de l'Argentina", i l'ha acusat de pretendre "que Milei mobilitzi l'electorat que ja no convenç el Govern”.

Fonts del PP han reaccionat així a la decisió del Govern de trucar a consultes 'sine die' a l'ambaixadora a Argentina i demanar als grups parlamentaris el seu suport: "De l'estratègia del PSOE no participem".

"El ministre d'Exteriors, que no ens va trucar per informar-nos de la posició al Sàhara, Ucraïna, Israel o Gibraltar, truca avui perquè el PP defensi Pedro Sánchez d'unes declaracions del president argentí a qui el Govern va acusar de drogar-se", recorden les mateixes fonts.