La impactant proposta de Sumar que influeix a l'IBI i als pisos turístics

per Redacció CatalunyaPress

Sumar ha registrat una iniciativa al Congrés amb què proposa una modificació de l'Impost de Béns Immobles (IBI) perquè els seus tipus es vegin incrementats en immobles urbans que superin els 250.000 euros de valor cadastral, així com recàrrecs del 50% en el tribut als habitatges i als allotjaments en habitacions d'habitatge particular destinades a ús turístic i lloguer de temporada a zones tensionades.

Mitjançant una proposició no de llei que es debatrà a la Comissió d'Hisenda, el grup plurinacional recorda que l'IBI és el principal impost de la cistella tributària dels ajuntaments, representant el 2023 el 61,1% dels ingressos per impostos locals als municipis espanyols.

Tot i això, la formació entén que aquest impost "no està completament explotat" i no s'ha configurat de la manera "més acord amb els principis d'igualtat tributària i capacitat econòmica".

"Tenint en compte la necessitat de garantir la suficiència financera dels consistoris, resulta oportuna una modificació de l'IBI que permeti als ajuntaments gaudir d'una autonomia més gran", defensa Sumar en la seva proposta.

Diuen que l'impost és regressiu

Segons el parer del grup, els principals problemes atribuïts a l'IBI estan relacionats amb la falta d'equitat impositiva, i en particular amb el caràcter regressiu "que perjudica els ciutadans amb menys ingressos".

Actualment, el tipus de gravamen mínim i supletori és del 0,4% quan es tracta de béns immobles urbans i del 0,3% quan són béns immobles rústics, sent el màxim de l'1,10% per als urbans i 0, 90% per als rústics.

Tenint en compte que el valor cadastral mitjà dels immobles urbans és de 60.149 euros, Sumar creu que caldria estudiar la possibilitat d'establir tipus de gravamen incrementats per als immobles urbans que superin el valor de 250.000 euros en endavant.

En concret, la petició que fa Sumar és estudiar la possibilitat d'establir tipus de gravamen diferenciats i progressius a l'IBI per als béns immobles urbans, d'acord amb el valor cadastral més gran, així com d'ampliar la forquilla de tipus de gravamen establerta per a aquest tipus dimmobles.

Recàrrecs per a habitatges turístics

D'altra banda, el grup confederal recorda que la Llei d'habitatge va introduir "modificacions substancials" pel recàrrec als immobles d'ús residencial desocupats amb caràcter permanent, que solen estar destinats a fins turístics.

D'acord amb les modificacions introduïdes, s'estableix una definició d'habitatge buit perquè els ajuntaments puguin aplicar el recàrrec de l'IBI a aquells habitatges que portin buits més de dos anys, i sempre que el propietari tingui un mínim de quatre habitatges en aquest situació.

En aquest sentit, es proposa crear un recàrrec del 50% per als immobles destinats a pisos turístics i lloguer de temporada en zones declarades tensionades.