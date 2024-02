Increpen un reporter de TV3 a Madrid: 'Ets català? Fora d'aquí!'

per Helena Celma

Les protestes dels tractors arribaran aquest dimecres a Madrid en cinc columnes des de comunitats autònomes limítrofes per manifestar-se davant del Ministeri d'Agricultura.

Unió d'Unions, organitzadora d'aquesta manifestació a què també ha confirmat la seva presència la Plataforma 6-F, que agrupa agricultors que estan al marge de les organitzacions agràries més representatives, va anunciar que arribarien a la capital un total de 500 tractors i 100 autobusos per a la concentració, tot i que han precisat que aquesta estimació es podria quedar "curta".

El motiu d'aquest acte és que, de les 18 mesures que va anunciar el ministre d'Agricultura, Luis Planas, la setmana passada, "cap no permetrà que s'arregli cap dels problemes del sector", segons ha indicat el coordinador estatal d'Unió de Unions, Luis Cortés.

En aquest context, TV3 s'ha desplaçat a la capital espanyola per cobrir la tractorada. No obstant, el context no va ser el millor a causa d'una senyora gran que va increpar constantment el reporter.

"Ets català?", li pregunta insistentment, per afegir "Fora d'aquí, a Catalunya!". També li diu que “Espanya és per als espanyols i Catalunya és per als catalans”.

"Aquí cadascú llança els seus missatges, però sempre hi ha algun intolerant", finalitza el reporter.