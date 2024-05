L'independentisme dona suport a Marta Molina en la declaració davant García Castellón

El president en funcions de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, així com membres de Junts+, els Comuns i la CUP han donat suport aquest dimecres a la secretària de Moviments Socials d'ERC, Marta Molina, abans de declarar a la Ciutat de la Justícia investigada per la causa de Tsunami Democràtic.

Al crit de No estàs sola i Independència dels presents i amb aplaudiments, Molina ha assegurat en arribar a la Ciutat de la Justícia que tot anirà "bé" i s'ha mostrat convençuda que guanyarà.

Per part d'ERC, també hi ha acudit la vicepresidenta del Govern en funcions, Laura Vilagrà; diversos consellers en funcions com Ester Capella, Roger Torrent i Tània Verge; el cap de llista a les eleccions europees, Diana Riba; l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i dirigents de la formació com ara Marta Vilalta i Raquel Sans.

De Junts+, hi ha assistit la presidenta del Parlament, Anna Erra; la presidenta del partit, Laura Borràs; el secretari general, Jordi Turull, i diversos diputats, entre els quals hi ha Antoni Castellà i Titón Laïlla, de Demòcrates.

El candidat de Comuns Sumar a les eleccions europees, Jaume Asens, ha arribat una mica més tard a la Ciutat de la Justícia, mentre que de la CUP ha assistit el cap de llista per Barcelona a les eleccions catalanes, Laia Estrada, i exdiputats com Dolors Sabater i David Fernández.

També han estat presents a la concentració de suport el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, i la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu.

En llibertat després de declarar

Després de comparèixer per videoconferència davant del jutge Manuel García Castellón, Molina ha estat posada en llibertat.

Molina, que només ha respost les preguntes de la seva advocada Marina Roig, ha negat haver fet una crida a la violència. Va afirmar que seguia els comunicats de Tsunami Democràtic a través dels mitjans de comunicació i que en cap va veure incitacions a la violència. A més, ha insistit que "l'independentisme català no és violent".

El magistrat no va permetre la intervenció dels advocats de les acusacions de les entitats espanyolistes (els dos policies, Vox, Societat Civil Catalana i Dignitat i Justícia), que havien sol·licitat la presó provisional, i va donar per conclosa la sessió.