L'independentisme es desintegra davant del 12M: hi podria haver fins a 6 candidatures

La unitat de l'independentisme ha passat a la història. El romanç entre ERC i Junts va morir el 2017 amb el referèndum i amb els continus enfrontaments que han tingut tots dos partits des d'aleshores, culminant-se amb la sortida de Junts del Govern el 2022. La CUP, la tercera força independentista del Parlament, està desconnectada de l'Executiu des de l'inici de legislatura, molt abans que Junts l'abandonés.

Però aquesta disputa a tres bandes podria anar molt més enllà, amb l'arribada de tres noves candidatures que, igual que les tres anteriors, volen tornar la "unitat" a l'independentisme: els ultres d'Aliança catalana, el partit de Clara Ponsatí i una possible llista unitària de l'ANC -que tampoc seria massa unitària tenint en compte el dur enfrontament que hi ha entre Lluis Llach i la directora de l'entitat, Dolors Feliu-.

Alhora, el partit impulsat per l'exconsellera i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí i el professor i periodista Jordi Graupera, descarta anar en coalició amb altres candidatures a les eleccions catalanes del 12 de maig i aspira a “recuperar” el vot dels partits que es defineixen com a independentistes.

"Aspirem a rescatar el vot independentista i salvar-lo de les urpes dels que sabem que volen utilitzar-lo per fer el contrari del que la població vol", ha resumit Graupera en roda de premsa aquest divendres, acompanyat de Ponsatí i altres integrants de la formació .

Sense haver designat encara qui serà el cap de llista, volen presentar-se a les quatre circumscripcions "per acabar amb la dicotomia entre Barcelona i el territori", i per això estan buscant voluntaris que els ajudin a recollir avals.

Amb l'objectiu de rellançar l'agenda de la independència, Ponsatí ha acusat ERC, Junts i CUP d'haver-hi renunciat i de no estar a l'alçada de les circumstàncies: "Els fets des de l'octubre del 2017 demostren que no volien fer la independència ".

Per part seva, l'ANC ha estat votant fins aquest 14 de març la creació d'una llista cívica, que està impulsada per Dolors Feliu però que té molta oposició dins de l'organització. Entre els opositors hi ha Lluis Llach, que ha plantejat presentar-se a la direcció de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per intentar que sigui la "eina" que considera que ha de ser i de passada, treure el lloc a Feliu.

Els resultats de la votació encara no han sortit a la llum, però sembla que portaran cua. Membres de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) crítics de la llista cívica que vol impulsar l'entitat han demanat impugnar la consulta sobre la iniciativa i invalidar tot el procés de votació per irregularitats que s'han anat observant i la poca transparència en tot el procés de consulta".

En un comunicat emès dimarts, han assenyalat que han constatat i verificat que “el cens utilitzat no és el correcte ja que permet votar persones que no són membres de ple dret de l'Assemblea”.

Així, han sostingut que l'entitat ha incomplert l'article 7 dels seus estatuts que estableix que l'impagament acumulat suposa perdre la condició de membre de l'ANC perquè, segons ells, diverses persones han votat amb més de tres trimestres de quotes impagades i algunes amb més de cinc anys”.

"Atesa la gravetat del cas, el dia 9 de març passat catorze socis vam signar i presentar una denúncia a la direcció de l'Assemblea, també al Comitè deontològic, perquè està en qüestió la credibilitat democràtica de la nostra entitat. No hem rebut cap resposta", han afegit al mateix comunicat.

Arracades dels ultres d'Aliança Catalana

L'últim partit que es podria incorporar a la pugna per liderar l'independentisme són els ultres d'Aliança Catalana. Oficialment no han presentat candidatura per al 12M, però les declaracions de la seva líder indiquen que sí que ho faran. L'alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha publicat aquest dijous un vídeo amb el lema 'Salvem Catalunya' un dia després que Pere Aragonès, anunciés que avançava les eleccions catalanes el 12 de maig.

En un missatge a 'X', Orriols ha publicat el lema 'Salvem Catalunya' juntament amb el vídeo on es pot veure l'Ajuntament de Ripoll, la muntanya de Montserrat, edificis del barri de l'Eixample de Barcelona i l'hemicicle del Parlament amb una bandera catalana enfonsant.