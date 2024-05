L'ingredient secret a què apel·la Carrizosa per ''batre les enquestes''

per Helena Celma

El candidat Cs a presidir la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha afirmat aquest diumenge que, si els catalans voten "amb el cor" els que els representen veritablement, Cs pot batre les enquestes, que ara els auguren la pèrdua de representació parlamentària.

"El 2006 i 2010 les enquestes no donaven entrada a Cs però sempre hem batut les enquestes", ha declarat als periodistes amb el regidor i número 7 per Barcelona, Miguel García, en una caseta de Cs al Mercat dels Pajaritos de L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Carrizosa ha dit que en aquesta ciutat el 2017 van derrotar l'independentisme amb els vots d'una tercera part del cens, i ha homenatjat els immigrants amb cognoms espanyols que han fet aquesta ciutat ia la classe mitjana "ninguna pel nacionalisme durant tot el temps del 'procés'.

Els "traïts" pel PSOE

També ha demanat el vot dels que havien votat el PSOE o el PSC però ara se senten traïts perquè "els van prometre que no hi hauria amnistia".

Ha insistit que hi ha votants socialistes de Catalunya que se senten traïts per "7 vots d'un socialisme que deia 'No amnistiarem' i ha amnistiat".

"Ara temen que aquest mateix socialisme acabi donant un referèndum que ens expulsi de Catalunya o que ens faci sentir malament", ha afegit.

La "vanaglòria" per Montserrat

Pel que fa al PP, s'ha mostrat sorprès perquè el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, es "vanaglòria que la candidata a les europees, la senyora Dolors Montserrat Montserrat, té triple catalanitat pel nom i els dos cognoms".

A més, ha criticat els viatges de Feijóo en campanya a Catalunya al·legant que es reuneix amb "La Vanguardia, Foment, amb empreses i aquests, li mengen el cap dient-li que li donaran suport a la Moncloa si és tou amb el nacionalisme", i ha recordat que això mateix han fet anteriors dirigents del PP.

Óscar Pont

En preguntar-li per les paraules del ministre de Transports sobre el president de l'Argentina, Javier Milei, Carrizosa ha considerat "vergonyós el que ha fet Óscar Puente: ficar-se amb un dirigent internacional d'un país que és amic, aliat, per més que hi hagi antipatia o discrepàncies polítiques entre els dirigents de les nostres nacions”.

"Ho va repudiar, ho condemno i així, com a català i membre de Cs, gairebé que demanaria disculpes, sobretot al poble argentí, per aquesta intromissió i aquestes males maneres que tenen els nostres dirigents", ha afegit.

A més, ha acusat el ministre d'"anar per la política sense tenir-ne ni idea, fent populisme, que és el que realment està marcant la línia política del gabinet de Sánchez".