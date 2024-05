Insulten Pablo Iglesias i Irene Montero en arribar als jutjats

L'exvicepresident del Govern Pablo Iglesias i l'exministra d'Igualtat Irene Montero han estat increpats al crit de "miserables" i "fastigosos" en arribar als jutjats penals de la capital, on està previst el judici contra l'home que durant set mesos va assetjar el matrimoni al seu xalet de Galapagar.

Tot just arribar, un grup de persones d'estètica d'extrema dreta ha començat a insultar ia amenaçar Iglesias i Montero cridant-los "miserables", "pocavergonyes" "ven obrers", "fastigosos" i "aprofitats" entre altres improperis.

En arribar, l'exvicepresident ha recalcat que a través de l'estratègia "de l'assetjament i la violència" van intentar deixar aquest país i la política. "Van assetjar durant mesos dos ministres de Podem. Tant de bo no hi hagi impunitat i no torni a passar. Si fossin ministres del PP i PSOE no hagués passat", ha dit.

Montero ha subratllat que Miguel Frontera és "l'instigador de l'assetjament que van patir durant mesos al seu domicili". "És la punta de llança d´una violència sense precedents contra una formació política per impedir avenços socials", ha ressenyat.

Després d'això, ha recordat que en aquella època hi havia presentadors de televisió que emplaçaven a fer romeries a casa seva. "La guerra judicial i mediàtica sempre ha quedat a la impunitat i esperem que Miguel Frontera sigui condemnat", ha assenyalat.

Quan la parella ha accedit als jutjats, s'ha produït una forta topada amb un home que els ha increpat. Pablo Iglesias s'ha encarat amb ell després d'una tanca. "Fastigós, fastigós, desgraciat, que ets un fastigós", li ha etzibat.

En un moment de tensió, Irene Montero ha sortit del recinte dels jutjats i ha demanat que hi intervingués la seguretat. Agents de la Policia Municipal de Madrid s'han acostat a la zona davant dels incidents. L'acusat, Miguel Frontera, afronta tres anys de presó per assetjament i injúries a la parella.

Segons el fiscal, aquesta activitat va provocar una alteració de la seva vida familiar diària i de les seves activitats "derivada dels sorolls constants en horaris de descans de nens de poca edat, així com limitació de moviments en companyia dels menors per por que presenciessin o escoltessin expressions ofensives per a ells".