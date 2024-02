Intercepten una trucada en què Koldo preguntava per Óscar Puente

La Guàrdia Civil va intervenir una trucada en què l'exassessor de l'exministre José Luis Ábalos, Koldo García, va preguntar suposadament al secretari general de Ports de l'Estat, Álvaro Sánchez Manzanares, pel titular de Transports, Óscar Puente. "Bé, què tal amb aquest, bé?", li va qüestionar.

Així es desprèn d'un ofici de la Unitat Central Operativa (UCO), que dóna detalls sobre la xerrada telefònica que Koldo podria haver mantingut el 28 de novembre del 2023, segons sostenen els agents, amb Sánchez Manzanares.

"Bé què tal amb aquest, ¿bé?", va preguntar Koldo. "Amb qui? Amb Puente?", li va contestar el seu interlocutor. L'Institut Armat aclareix que s'estarien referint a Óscar Puente, actual titular del Ministeri.

"Doncs jo no el conec, oncle, perquè m'arribi a mi és molt difícil. No, però el Ministeri va bé, ho ha muntat bé", li va aclarir Sánchez Manzanares, que li va assegurar que ell mantindria el càrrec a l'organisme adscrit al Ministeri.

"M'han dit que vas molt bé, eh", va assegurar Koldo. "Sí (riu), molt bé, jo amb què em deixin aquí ja em dono amb un cant a les dents, anem no em fotis (riu)", li va contestar Sánchez Manzanares.

"Bé, jo, jo esperava que et fessin president, però bé", va reconèixer Koldo, en al·lusió a la presidència de Ports de l'Estat.

"El que hi és és un oncle de puta mare"

Sánchez Manzanares, no obstant, llevo importància a aquest assumpte. "Que no, que no, que no, el que hi és és un oncle de puta mare, a més a més coneix molt el Secretari General d'Infraestructures que és el munyidor d'aquest Ministeri", li va explicar.

En un punt de la conversa, Koldo es va referir de manera directa a Ábalos. "Jo ja vaig dir a José (Ábalos) i altres, t'he de comentar un parell de coses, així et puc veure (a Sánchez Manzanares), d'acord?, la setmana que ve no, la següent", va dir.

Després que Sánchez Manzanares accedís, Koldo li va aclarir que el que li havia de comentar només eren "xafarderies".

"Però, però, però, però Koldo, José (Ábalos) ha licitat o no ha licitat, o s'esperarà Europa ¿no?", la va preguntar el secretari general de Ports de l'Estat. "Sí", va concloure Koldo.

Sánchez Manzanares, "per diversos motius"

Els agents asseguren que estan convençuts que l'interlocutor de Koldo era Sánchez Manzanares “per diversos motius”.

En primer lloc, perquè l'exassessor d'Ábalos "esperava que nomenessin el seu interlocutor president (s'entén que de Ports de l'Estat) i per això el fet que el seu interlocutor fos actual l'actual president de Ports de l'Estat, Álvaro Rodríguez Dapena, ha quedat descartat".

A més, afegeix la UCO, l'interlocutor de Koldo fa referència a l'actual president, "cosa que reforçaria que ell no ha ocupat ni ocupa aquest càrrec".

"L'interlocutor de Koldo se sentiria satisfet si continua al mateix lloc de manera que al marge de no ocupar el lloc de president, tindria un càrrec en aquest organisme", afegeixen els agents.

La Guàrdia Civil deixa "constància que en cas de confirmar-se que Koldo actualment té relació amb Sánchez Manzanares resultaria una fita d'interès per a aquesta investigació perquè va signar un document anomenat 'Declaració d'usuari final' en l'adjudicació per part de Ports de l'Estat a Solucions de Gestió per un import de 24,2 milions d'euros".