¿Investirà el PSC a Puigdemont? La mentida del PP per desestabilitzar els socialistes

El procés ha mort, o això és el que van certificar els ciutadans de Catalunya amb els seus vots, però sembla que algunes formacions polítiques tenen un cert interès per allargar-lo. Aquest és el cas del PP, que ha protagonitzat una forta pujada de vots a les eleccions del 12 de maig però perdent davant del seu principal rival electoral, el PSOE. Per això, el missatge que estan difonent des de les files del PP és que el procés continua viu, amb Pedro Sánchez teixint a l'ombra un pacte per investir Puigdemont i defenestrar Salvador Illa passades les eleccions europees. Una narrativa que frega el gènere fantàstic i amb la qual els populars pretenen rascar uns vots.

Així ho ha expressat la candidata del PP a les eleccions europees i portaveu popular al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, assegurant que el president del Govern, Pedro Sánchez, pactarà després dels comicis europeus del juny amb l'expresent de la Generalitat Carles Puigdemont “perquè es necessiten mútuament per sobreviure". "La supervivència de Puigdemont és la supervivència de Pedro Sánchez i ho veurem després de les eleccions europees", ha indicat Montserrat en una entrevista aquest dimecres a 'Espejo Público' d'Antena 3.

En el mateix sentit s'ha pronunciat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que considera que Pedro Sánchez, farà president de la Generalitat Carles Puigdemont però ho "amagarà" fins després de les eleccions europees del 9 de juny, la mateixa negació que , al seu parer, va aplicar amb els indults, amb la rebaixa de la malversació o l'amnistia. Després d'assegurar que "se segueix rient de la majoria dels espanyols", ha recalcat que el 'procés' "no ha mort" perquè "el sanxisme el necessita viu per subsistir a la Moncloa".

"El primer pas és negar el pacte amb Puigdemont. El segon serà començar a girar per dir que Catalunya mereix un Govern estable i de diàleg. I el tercer pas serà dir que s'accedeix a la reconciliació total i aquesta només arribarà de mà de la investidura de Puigdemont com a president de la Generalitat", ha emfatitzat, per insistir que aquest tercer pas no ho veuran "fins després de les eleccions europees".

Tot i això, sembla complicat de creure que el PSOE pogués renunciar a governar a Catalunya amb una victòria tan ámplia, i amb un rival polític que no té possibilitat de construir una majoria alternativa. A més, el PSOE ha afirmat mitjançant diversos portaveus que la intenció del partit és apostar per la investidura d'Illa. Així ho ha expressat el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, afirmant que Illa és “l'únic president possible per a la Generalitat de Catalunya”. La mà dreta de Pedro Sánchez ha indicat que "s'ha obert una nova etapa a Catalunya", caracteritzada per la "prosperitat", el "diàleg", i l'aposta per "ocupar-se del que importa" a "la gent", a més de pels "grans acords".