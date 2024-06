Yolanda Díaz descarta una moció de censura de PP amb Junts

per Redacció CatalunyaPress

La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha assegurat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, té "una poca traça aclaparadora" en les campanyes electorals, després que s'obrís a negociar una moció de censura Pedro Sánchez amb Junts, que ha descartat perquè veu com "impossible".

"Crec que s'ha fet molt de mal el senyor Feijóo, com sol fer en campanya electoral, la seva poca traça en termes polítics és aclaparadora, i estem veient el Feijóo que coneixem, més enllà del que ja van veure vostès el 23 de juliol", ha assegurat la líder de Sumar en una entrevista a Antena 3, en reacció a la disposició del líder dels populars a pactar amb els de Carles Puigdemont després de criticar el PSOE per fer-ho abans.

Díaz ha expressat que entén els que desitgen "coses impossibles" perquè, "a hores d'ara de la vida", pel que sap, "Junts no canviarà i donar un suport a un Govern del senyor Feijóo", molt menys si en té com a aliat a l'"extrema dreta" de Vox, "un aliat anticonstitucional" que acaba de "donar la mà a un genocida" com el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu.

En aquest sentit, ha insistit que si el PP llança una moció de censura contra el president del Govern, Pedro Sánchez, "la perdrà". També ha ironitzat que "totes les propostes que fa el senyor Feijóo són absurdes" i ha augurat que els populars tornaran a tenir un resultat insuficient a les eleccions europees, com ja va passar en els comicis generals de l'any passat.

Vot a Sumar per guanyar drets

Preguntada sobre la projecció que fan les enquestes de cara a les eleccions al Parlament Europeu del proper 9 de juny, Díaz s'ha limitat a dir que els “blocs progressistes” s'estan aproximant i que per tant demana a la ciutadania que voti Sumar” si vol continuar guanyant drets a Espanya”.

"Per reduir la jornada (...) o perquè les persones LGTBI a Espanya tinguin drets també al món de l'empresa, cal votar Sumar", ha indicat la vicepresidenta segona, recalcant que "tots els vots compten" i que "no hi ha vot útil que operi".