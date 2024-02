Iran darrere de l'atemptat: Vidal-Quadras revela detalls esgarrifosos

L'exvicepresident del Parlament Europeu Alejo Vidal-Quadras, que també va ser president del PP català i un dels cofundadors de Vox, ha relatat aquest divendres en una roda de premsa el "miracle" pel qual va salvar la vida a l'atemptat que va patir Madrid el 9 de novembre passat. "No tinc cap dubte que va ser el règim de l'Iran", ha dit diverses vegades.

En la compareixença davant els mitjans en un acte a l'Associació de la Premsa de Madrid celebrat entre mesures de seguretat, Vidal-Quadras ha avisat que no deixarà "tota la vida" en el suport a l'oposició iraniana i ha demanat mesures més contundents a la Unió Europa com tancar les ambaixades i expulsar el personal que té desplegat aquest país a Occident.

A més, ha mostrat la seva confiança a la investigació en curs per un intent d'assassinat amb fins terroristes oberta a l'Audiència Nacional ia les indagacions de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional, tot i que reconeixent que "no és fàcil establir la relació entre els sicaris detinguts i el règim de l'Iran". "Tant de bo; a la Justícia espanyola tinc tota la confiança i respecte", ha emfatitzat.

Vidal-Quadras, encara convalescent de les seqüeles del tret que li va travessar la mandíbula, ha reconegut que des que va aparèixer en una llista negra de suposats enemics de l'Iran ja es va "inquietar", encara que mai, tampoc, dies abans de l'atemptat a Madrid quan tornava de caminar al parc del Retiro, "havia notat res ni havia rebut amenaces".

En aquest sentit, ha agraït expressament al Ministeri de l'Interior la seva "disposició" per, després de l'intent d'assassinat, incrementar la seguretat amb un dispositiu "molt complet".

"Això molt protegit, no seria fàcil que intentessin tornar a matar-me", ha sostingut, afegint que veu difícil que l'Iran torni a ordenar que l'assassinin, ja que això augmentaria el malestar dels països occidentals.

"Hola senyor" va ser el que va escoltar

Vidal-Quadras ha relatat que el 9 de novembre, el dia de l'atemptat, tornava de fer una passejada pel parc del Retiro a Madrid en direcció a casa seva i, en un moment donat, va sentir una veu d'algú per darrere, molt a prop , que li va dir: "Hola, senyor".

L'expresident del PP català ha dit que va girar el cap i que va ser aquest moviment el que va propiciar que el tir no fos mortal, perquè la bala va entrar per una banda de la mandíbula i va sortir de l'altra.

"Va ser un miracle", ha exposat, abans de continuar detallant el seu atordiment i que un ciutadà li va tapar la ferida amb abundant sang ajudat amb la seva dessuadora.

El tret va sonar tan a prop que el va afectar a un timpà i ell, en aquell moment, va pensar que era víctima del règim iranià com a represàlia al seu suport a la dissidència.

"Estàs viu" va ser el segon que va pensar, segons el relat detallat del trasllat en ambulància a l'Hospital Gregorio Marañón --ha reconegut que la sanitat pública és "exemplar" malgrat les "moltes dificultats" per les quals travessa--.

Al no poder parlar, sí que va aconseguir per escriure al telèfon una única paraula alertant els sanitaris: "Iran".

Iran va contractar sicaris

A la roda de premsa, Vidal-Quadras ha esmentat el franc-tunisià amb antecedents buscat per la policia per ser presumptament l'autor del tret, sense voler entrar en detalls sobre si va fugir al Marroc o un altre país, per mantenir-se el secret de les actuacions .

El seu convenciment és que l'Iran va ordenar la seva mort contractant aquests "sicaris de la delinqüència comuna", com fa el règim dels aiatol·làs almenys des del 2017.

"Iran s'ha caracteritzat sempre per activitats terroristes contra dissidents i estrangers", ha continuat, recordant que hi ha assassinats provats judicialment ordenats directament pel règim però que, des del 2017 amb l'acord nuclear, això va canviar per actuar contra els que ells consideren enemics a a través de delinqüents comuns, com ara el perfil dels detinguts fins ara relacionats amb el seu atemptat.

També ha puntualitzat, en ser preguntat pel finançament de l'oposició iraniana en l'etapa en què va ser fundat Vox, que ell mai no ha exercit d'advocat ni ha tingut despatx propi, per això el seu suport a la dissidència fos i sigui la de sempre: "col·laboració activa a la seva causa perquè s'alliberin d'aquesta espantosa tirania".

"L'apaivagament no funciona", ha continuat Vidal-Quadras en referència al règim dels aiatol·làs, explicant que entre els instruments de coacció que utilitza figuren els atac terroristes, la presa d'ostatges, les relacions empresarials en sectors com l'energia i també el por d'Occident al programa nuclear.

L?última novetat de la investigació per l'atemptat va ser la detenció a la frontera de Colòmbia d'un dels presumptes autors intent d'assassinat, un ciutadà veneçolà amb una ordre de recerca internacional per un delicte de terrorisme a Espanya.

L'Audiència Nacional va enviar a la presó per temptativa d'assassinat terrorista un detingut a Lanjarón (Granada) --un ciutadà espanyol convers a l'islam al seu vessant xiïta-- i va deixar en llibertat amb mesures cautelars la seva parella, una dona d'origen britànic, i també un tercer detingut a Fuengirola (Màlaga).

Les indagacions es van dirigir llavors a trobar el parador de l'autor del tret en un carrer de Madrid el 9 de novembre passat, Mehrez Ayari, de 37 anys, un francès d'origen tunisià amb múltiples antecedents a França, el seu país de residència, que dia de l'atac va cobrir la cara amb el casc d'una moto.

La policia va informar el 24 de novembre passat que mantenia obertes diverses línies de recerca després de constatar que l'atemptat va ser preparat "de manera meticulosa durant setmanes abans del dia dels fets", el 9 de novembre al centre de Madrid a plena llum del dia , "duent-se a terme vigilàncies sobre la víctima, compres de material per a la seva execució i reunions a diferents parts d'Espanya".