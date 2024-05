Irene Montero, disposada a treballar amb Sumar al Parlament Europeu

La candidata de Podem a les eleccions europees, Irene Montero, s'ha mostrat oberta a treballar amb Sumar al Parlament Europeu, com va fer amb ERC o Bildu al Congrés la legislatura passada, si bé ha reivindicat que la candidatura que representa és "la única força política que transforma" i que és capaç que "les coses passin".

Així ho ha expressat la dirigent de la formació morada en ser preguntada en una entrevista a TV3, sobre si és possible la convivència amb Sumar, atès que si les dues forces obtenen representació al Parlament Europeu se circumscriuran al grup de La Izquierda. Segons Montero, "Podem té una llarguíssima tradició de treballar juntament amb altres forces polítiques".

"Els principals avenços en drets (de la legislatura passada), les lleis feministes, la llei d'habitatge o l'impost a les grans fortunes són el resultat del treball conjunt de forces com ERC, Bildu o Unides Podem, que treballem juntes per impulsar tots aquests avenços i que aconseguim que fos llei, fins i tot amb l'oposició del PSOE", ha explicat. Montero ha prosseguit argumentant que "hi ha moltes maneres de treballar juntes" i que Podem és conscient que "cal fer aquesta feina juntes per poder avançar en drets".

Tot i això, ha recalcat que la seva força política és l'única capaç "de fer que les coses passin, encara que altres diguin que és impossible". "Podem és una força política que no espera que altres facin les coses o no espera mirar per on bufa el vent i en funció d'això es posiciona perquè mai no hi hagi un cost polític i, amb el posicionament que tenen, Podem és una força política que no espera que els altres facin les coses, que fa que les coses passin", ha conclòs.

Porta tancada a la reagrupació

Tot i que sí que s'ha mostrat oberta a treballar amb Sumar, ha tancat la porta a la reunificació. Segons Montero, la seva formació "ha passat pàgina" d'aquesta etapa, que té el seu "propi camí" i que hi ha moltes maneres de col·laborar junts entre forces d'esquerra sense haver de passar per la unitat electoral.

També ha recriminat que el PSOE i el president del Govern, Pedro Sánchez, "han llençat la tovallola" per aplicar transformacions socials i de combatre l'estratègia "colpista" de la dreta, ja que no han aplicat mesures concretes contra el 'lawfare' i té un Govern en "paràlisi" que només busca titulars.

És més, ha alertat que hi ha una "operació política" per "tallar-li les ales" a l'esquerra alternatives i ha manifestat que el mateix PSOE els ha recriminat que han anat "massa lluny" en l'avenç de drets progressistes i fins i tot atribuir-los posar en risc governs progressistes.

En una roda de premsa a la seu de l'agència Efe, Montero ha estat qüestionada per les reflexions dels dirigents dels 'comuns' Jaume Asens i Gerardo Pisarello, que advocaven per un horitzó de trobada amb el partit morat de cara al futur. Tot i això, l'exministra d'Igualtat ha descartat aquesta opció i ha reivindicat el que aporta a la política Podem.