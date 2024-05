Irene Montero veu el Govern sense propostes per combatre el ''copisme judicial''

per Redacció CatalunyaPress

La secretària Política de Podem i candidata a les eleccions europees, Irene Montero, ha acusat aquest dimecres el Govern de coalició d'estar "paralitzat" i "amb por" perquè, malgrat la reflexió oberta pel president Pedro Sánchez i el seu compromís de " regenerar" la política espanyola, encara no han posat sobre la taula "ni una sola proposta per combatre el colpisme judicial i mediàtic".

"Ningú assumeix les tasques de canvi. Hi ha membres del Govern que diuen que volen fer coses, però mai no fan res", s'ha lamentat en declaracions als mitjans, abans de participar en la manifestació de l'1 de maig a Madrid.

Montero ha posat èmfasi que, en dies en què el "copisme judicial i mediàtic actua amb tanta agressivitat" i són capaços de "posar en joc fins i tot un president del Govern", és important recordar "que als reaccionaris se'ls para amb més drets".

Però, des del punt de vista, en comptes d'actuar l'Executiu està "paralitzat", amb "por" i sense "ser capaç de fer una sola proposta". "No hi ha ningú al Govern que estigui assumint les tasques de canvi i d'avenç en drets i necessitem que el Govern canviï perquè no podem seguir així", ha avisat.

"Ja sabem que el president es queda, però el colpisme judicial i mediàtic també es queda i de moment no hi ha una sola solució ni proposta per combatre'l", ha destacat Montero, que també ha exigit mesures en l'àmbit laboral i de l'habitatge.

En aquest punt, ha reclamat "derogar les reformes laborals del 2010 i del 2012, acabar amb la precarietat laboral, garantir el dret a la cura i acabar amb l'emergència de conciliació que fa que les dones no tinguin temps per viure".

"Tenim l'obligació d'actuar", ha emfatitzat abans de demanar expressament al Govern que "tingui un mínim de dignitat" i "deixi de dir que hi ha negoci quan es parla de les cases de la gent". Montero replicava així el ministre de Transports, Óscar Puente, que s'ha fet ressò a X de la decisió de BlackRock d'invertir 60.000 milions a Espanya.

"Que estrany que un dels tres fons d'inversió més grans del món es fixi en un país governat per socialcomunistes bolivarians, i s'animi a invertir la barbaritat de 60.000 milions", ha escrit el ministre. "Deixeu de dir que és una bona notícia que un fons voltor segresti la nostra economia. No ho és perquè ens resta sobirania i ens resta capacitat de decisió", li ha replicat Montero.