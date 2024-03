Jaume Collboni: 'Els catalans no volen més projectes que enfrontin els catalans'

Per a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni “aquest congrés serà recordat com a congrés de la victòria”.

En la seva intervenció al 15è Congrés del PSC que ha escollit Barcelona per celebrar-se ha tingut paraules d'agraïment per a Salvador Illa i l'equip de direcció del PSC per haver “mantingut cohesionat el partit, gràcies per haver fet possible que governem a més municipis a Catalunya . Gràcies per haver fet aquest partit el primer partit de Catalunya. I ha estat possible per les persones que formen part d´aquesta gran família socialista començant per Miquel Iceta i acabant per Salvador Illa”.



Per a Collboni, el primer secretari dels socialistes catalans encarna “el millor de la història socialista, el nostre ADN que neix del catalanisme d'esquerres de Catalunya perquè som el partit central de Catalunya”.



L'alcalde de Barcelona ho ha deixat clar a la seva intervenció “hem de superar els anys del procés. Catalunya vol girar full d'un període fosc, que ho ha estat per a l'economia dels catalans i del conjunt del país”.



Després d'aquest 15è Congrés del PSC segurament ha afirmat Collboni “inicia una etapa on Catalunya tornarà a tenir el lloc que li correspon a Europa, Espanya i al món”.

“Salvador lla serà novament un president de tots els catalans per primera vegada des que Jose Montilla va ser president de la Generalitat, perquè la gent espera molt d'aquest congrés. Espera que aquest congrés posi el PSC al capdavant del lideratge del país. Confien en Salvador Illa i de la capacitat de posar per sobre els interessos de Catalunya per sobre dels interessos de partit els interessos” ha asseverat Collboni.



Ha conclòs Jaume Collboni dient “no volem més projectes que enfrontin catalans amb catalans. Volem un projecte d'esperança”.