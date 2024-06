Javi López creu que Feijóo es juga més que el Govern central a les europees

El candidat número 3 de la llista del PSOE a les eleccions europees, Javi López (PSC), ha afirmat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "es juga més" que el Govern central en els comicis al Parlament Europeu del proper 9 de juny.

Així ho ha considerat després de ser preguntat sobre si el resultat d'aquestes eleccions influirà en la continuïtat de la legislatura espanyola, en una entrevista publicada aquest dissabte a Elnacional.cat i recollida per Europa Press.

Pel que fa a la llei d'amnistia aprovada aquest dijous, ha criticat que el PP Europeu utilitzi, textualment, totes les eines per tenir aliats europeus per combatre-la, però, segons la seva opinió, "la Unió Europea ha avalat i reconegut la política de Pedro Sánchez amb Catalunya”.

També ha advertit que hi ha un acord entre la dreta tradicional i l'extrema dreta que "pot intoxicar i enverinar" el projecte europeu, i portar Europa a la irrellevància en l'àmbit internacional, segons ell.

Ha reivindicat que el repte actual de Catalunya és "ser protagonista de la gran transformació en un món de canvi" i participar en la cruïlla històrica que tenen els europeus al capdavant, ha dit.

La trajectòria de Javi López

Javi López, nascut el 25 de setembre de 1977 a Granollers, Barcelona, ha tingut un paper destacat en l'àmbit polític espanyol, especialment a l'àmbit europeu.

La seva carrera política va començar a l'àmbit local, on va ocupar diversos càrrecs a la seva ciutat natal. Posteriorment, el 2009, va ser elegit diputat al Parlament de Catalunya, on es va exercir com a portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista i com a portaveu a la Comissió de Salut i Benestar Social.

El 2014, Javi López va fer el salt a la política europea en ser elegit eurodiputat pel Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE). Des de llavors, ha estat un representant actiu al Parlament Europeu, participant en diverses comissions i exercint un paper rellevant en àrees com ocupació, assumptes socials i drets laborals.

Com a membre del Grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates al Parlament Europeu, Javi López ha advocat per polítiques que promoguin la igualtat, la justícia social i el desenvolupament sostenible a Europa. Ha treballat en iniciatives per enfortir els drets dels treballadors, millorar-ne les condicions laborals i combatre la desigualtat i l'exclusió social.

A més de la seva tasca legislativa, Javi López també ha estat un defensor actiu de la integració europea i ha promogut la cooperació entre els països membres de la Unió Europea en àrees com ara la migració, la seguretat i la lluita contra el canvi climàtic.