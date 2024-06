Javier López: ''El model de llibertats i benestar d'Europa està en risc''

La política ha estat sempre present en totes les etapes de Javier López, candidat del PSC a les llistes del PSOE per a les eleccions europees.

Va néixer a Madrid, però va créixer a Barcelona i ara pel seu càrrec de com a Diputat al Parlament Europeu del Grup de Socialistes i Demòcrates pel PSC-PSOE des del 2014 i copresident de l'Assemblea Parlamentària Euro-Llatinoamericana des del 2019 viu a cavall entre Barcelona i Brussel·les.

Es va llicenciar en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, i va cursar el Màster en “Lideratge per a la gestió política i social” de la UAB. Ha estat professor visitant d'Història o Debats actuals de la UE a la Universitat Ramon Llull des del 2017 i va ser Conseller de Districte i Portaveu del Grup Socialista a les Corts a l'Ajuntament de Barcelona del 2011 al 2014.

Al Parlament Europeu ha estat membre titular de les Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària i de la Subcomissió de Seguretat i Defensa, i membre suplent de la Comissió de Política Exterior. Coneix bé el Pacte Verd Europeu, ha seguit de prop l'acció exterior de la UE i el desenvolupament de la seva autonomia estratègica.

És membre de la Presidència del Partit Socialista Europeu (PES) i de la Comissió Executiva del PSC on ha estat Secretari de Política Europea i Internacional.

En plena campanya electoral, en què se centra el programa dels socialistes a Europa?

Amb la voluntat de tenir més Europa, en reforçar el projecte europeu. La nostra anàlisi de la situació política europea és que hi ha risc, per primera vegada en la història, que els mecanismes tradicionals de cooperació entre les grans famílies polítiques es trenquin per un acord estructural entre el Partit Popular i l'extrema dreta que espera collir un gran resultat aquest diumenge a diversos països europeus.

I la nostra anàlisi de la realitat és que, si això passés, no només posarà en risc el model de benestar i llibertats europees, sinó que impedirà la integració europea que Europa necessita per adaptar-se a un món en canvi. Això és el que nosaltres volem.

Això com es tradueix?

En tenir un model social europeu protegit per la Unió Europea, Estat de Benestar, llocs de treball de qualitat, fer un pacte verd, una transició ecològica justa, amb dimensió social, tenir polítiques digualtat de gènere, feministes, a nivell europeu, hem fet alguns passos endavant, i després una política de creixement econòmica expansiva, que aposti per les inversions i no per les retallades, com hem vist durant aquests anys.

Ha parlat del creixement de l'extrema dreta. Quines creieu que són les causes d'aquest creixement?

Crec que hi ha tres causes que operen en el seu creixement, que no només passa a la Unió Europea. Hem vist la mutació dels Tories i els Republicans a la Gran Bretanya i als Estats Units, i també l'augment de l'extrema dreta a tot Llatinoamèrica.

Un, es nodreix del ressentiment per la desigualtat, gent que no se'n veu beneficiada o sent que no es veu beneficiada per la globalització i és una forma de cridar a les urnes.

Dos, sabem que l'extrema dreta aixeca la mà i diu, davant dels grans canvis que s'estan produint molt accelerats, que tenen a veure amb els rols de gèneres, la igualtat, la pèrdua de privilegis d'un dels gèneres, davant dels canvis que s'estan produint en termes de diversitat de les nostres societats, els canvis que produeix l'Agenda Verda, els canvis per la pèrdua també del domini d'Occident al món. Aixeca la mà i diu, nosaltres som un fre de mà, si ens voteu frenarem tots aquests canvis que ens estan provocant molta ansietat, molta por. El problema és que aquest fre de mà no existeix.

I en tercer lloc, perquè també la conversa pública ha canviat durant els darrers anys amb les xarxes socials, amb l'estructura dels mitjans de comunicació tradicionals, hi ha moltes caixes de ressonància, una conversa pública molt fragmentada, on la lògica de la disrupció e fins i tot de l'entreteniment té molta repercussió i aleshores l'extrema dreta en això se sent molt còmoda. La conjunció d'aquestes tres coses crec que expliquen bé l'auge de l'extrema dreta al món.

Al mateix temps afegiria, tenim el nostre partit socialista, un dels partits socialistes més eficaços amb més suports electorals a tot Europa, i això crec que té a veure amb l'encert en les polítiques del govern de Pedro Sánchez, partits socialistes que ronden el 30% a tot Europa. Crec que nosaltres encertem bé a tenir una política de redistribució, una política que combina creixement econòmic amb oportunitats, millora de l'estat del benestar i que també està acompanyant, liderant aquests canvis que s'estan produint a nivell internacional, en l'aposta per l'economia verd, però pensant en els ciutadans, la igualtat de gènere i una agenda feminista. Així que crec que nosaltres som un bon model d'èxit també davant de l'extrema dreta, que Espanya va aconseguir frenar a les urnes el mes de juliol passat.

I us diria, Vox també té les seves particularitats davant de l'extrema dreta europea, perquè Vox és una escissió politicoelectoral del Partit Popular i es nodreix molt del nacionalcatolicisme, diguem-ne, d'una part de l'extrema dreta europea.

Però l'extrema dreta a Europa és diversa, oi?

També hi ha diversitat i lògiques diferents. Però després estan molt coordinats internacionalment. És una de les seves particularitats. Que gent que el seu projecte històricament és aixecar fronteres, després estan realment molt ben articulats des del partit republicà, l'extrema dreta llatinoamericana, Milei i l'extrema dreta europea.

Què passaria si la primera ministra italiana Giorgia Meloni guanyés força a Europa?

La senyora Meloni ha dit als actes de Vox a Espanya que el dret a l'avortament és cultura de la mort o que l'única família és la família tradicional entre homes i dones. Doncs és que aquest tipus d'idees entraran al lloc de comandament a la cuina d'Europa.

Això és el que està en risc. Aquesta idea de dir que hi ha una dreta bona i dolenta, sona una mica a dictadura tova i dura.

I a més perquè la senyora Meloni comparteix actes electorals amb Vox i amb Le Pen. Amb aquesta gent volen construir Europa, la dreta tradicional. La dreta tradicional, que abans era la democràcia cristiana europea i que sembla que ha dimitit de la funció històrica a Europa. Poca cosa té a veure el que hem fet amb Kohl.

Al debat electoral de TV3 va sortir la idea que socialistes i populars voten moltes coses junts a Europa. Com expliqueu això?

Amb l´extrema dreta nosaltres fem cordó sanitari. A Europa, els acords són l'única manera de fer avançar Europa, i això és positiu. Nosaltres arribem a acords per reforçar el projecte europeu, encara que tinguem visions diferents, entre forces proeuropees i també arribem a acords entre les forces progressistes alhora.

Tot allò que té a veure amb l'agenda social, la igualtat de gènere, que té a veure amb l'agenda verda, la traiem en una majoria que va des dels liberals a l'esquerra, liberals, verds, socialistes, esquerra, que som els més rellevants, i després una majoria àmplia proeuropea, perquè té a veure amb un reforç d'Europa. Perquè la democràcia europea no és una democràcia majoritària, és a dir, no és com en un Parlament Nacional on hi ha una majoria que fa una coalició que posa un govern i una minoria que fa oposició.

Europa funciona mitjançant una democràcia consensual, amb diferents opcions, arriba a acords i construeix majories, consensos, institucionals, entre estats i entre famílies polítiques. La qüestió aquí és que nosaltres diem que aquest diumenge, per primer cop, aquest equilibri es pot trencar.

I l'única manera de parar, de posar un dic de contenció a la influència de l'extrema dreta a Europa és concentrar el vot al PSE, que és l'únic amb força, amb aliats, amb capacitat d'influència a Europa per evitar aquesta influència i també per reforçar el projecte europeu. Nosaltres creiem que la nostra papereta no és només la papereta socialista, també és la papereta europeista, l'única, influent papereta europeista aquest diumenge.

Hi ha un tema que preocupa la societat cada cop més diversa i són els fluxos migratoris i la sensació d'inseguretat lligat a això. Com veieu els socialistes aquesta qüestió i què voleu fer des d'Europa?

En primer lloc, nosaltres ens cal una política migratòria i d'asil europea. Hem aprovat finalment el pacte de migració i asil durant l'últim mandat. Es va realitzar l'acord final durant la presidència espanyola d'enorme importància que posa les bases de tenir una política de migració i asil de caràcter europeu. No pot ser que compartim llibertat de moviment en una zona Schengen, espais Schengen, i alhora després hi hagi 27 fronteres exteriors, 27 polítiques de migració i asil. Cal regular la migració perquè és un fet i compartir la gestió de fronteres per europeïtzar-la i compartir les responsabilitats derivades de l'asil, que és un dret. Aquestes tres coses.

I després, sense voluntat de barrejar-ho, necessitem un espai on la seguretat estigui garantida. Vivim al continent més segur del món, amb molta diferència. Dit això, la inseguretat és un tèrmit per a la democràcia. Hi ha fenòmens, a més, que ho veiem a Llatinoamèrica que ens ho recorden. Per això és tan important garantir-ne la seguretat. A més, tenim processos cada cop més europeus i internacionals vinculats al crim organitzat i on la coordinació europea és especialment important.

La portaveu d'ERC per a aquestes eleccions europees ha qüestionat la darrera carta del president Pedro Sánchez a la ciutadania. Què en pensen?

Primer, que els ciutadans mereixen respecte i que centrem la nostra conversa i els nostres missatges en quin és el projecte que oferim per a Europa. Jo crec que alguns centren missatges sobre altres coses derivades de la seva absència absoluta i total de projecte europeu. I el que nosaltres expressem, des del respecte a la separació de poders, el que expressem és que sembla la citació a cinc dies d'una votació sembla una interferència a la campanya electoral, que existia la norma no escrita per part del Poder Judicial de no prendre mesures durant les campanyes electorals per no interferir en aquestes campanyes electorals amb mesures d'aquest tipus i que salta aquesta norma no escrita per part del Poder Judicial. Crec que és una obvietat, a més del nostre comentari, i per això ens provoca molta estranyesa aquesta decisió i sembla una interferència.

Sobre el cas no hi ha absolutament res, que només hi ha una denúncia d'un sindicat d'extrema dreta i que quan a més s'ha preguntat a la policia hi ha un informe que s'ha fet públic de la UCO, de la Guàrdia Civil, i diu que no hi ha absolutament res de res en aquesta qüestió. La nostra tranquil·litat és absoluta, aleshores sembla que està fet amb altres objectius.

Sobre el català a Europa. Quan creuen que és possible que el català pugui ser llengua oficial a Europa?

Nosaltres donem suport a la mesura, el govern d'Espanya i els socialistes tenen un compromís en aquest sentit. Creiem que projectar la diversitat lingüística espanyola a la Unió Europea reforça el nostre projecte comú.

Alhora, sobre els ciutadans parlants, tant de català, de gallec, com de basc, no només estem compromesos nosaltres sinó que som l'única gran família política europea que està compromesa amb això.

Va venir el nostre candidat, Schmid, el comissari d'ocupació i assumptes socials aquí durant la campanya ia Barcelona va recolzar aquesta petició del govern d'Espanya. Hi ha dues peticions en marxa que són diferents. Una és l'oficialitat del Català que requereix unanimitat del Consell Europeu s'ha discutit en quatre ocasions al Consell d'Afers Generals i hi ha reticències bàsicament per governs de la dreta i de l'extrema dreta, europea o condicionats per l'extrema dreta.

I després hi ha la petició de l'ús al Ple del Parlament Europeu, que és més senzill i que requereix unanimitat a la Mesa. Actualment dels 15 membres de la mesa, 14 vicepresidents i la presidenta, hi ha 5 socialistes i els 5 estan compromesos amb aquesta qüestió. Ara falta veure la correlació de forces i el resultat electoral diumenge, però qui té més capacitat per fer avançar aquesta agenda, com qualsevol altra, és qui té aliats i força a Europa i aquests som els socialistes.

Aleshores, serà més fàcil, potser, que es parli català a les institucions europees que sigui considerada llengua oficial a Europa?

Sí, perquè el procediment és diferent. Un requereix unanimitat dels estats i l'altre requereix una majoria a taula.

Reprenent el projecte verd i els seus acords en la lluita contra el canvi climàtic, quines són les propostes socialistes en aquest àmbit? Altres partits polítics us acusen de no tenir propostes verdes.

Jo crec que qui afirma això coneix poc la política europea. La veritat, crec que desconeixen els debats europeus i el paper que tenen els socialistes a la Unió Europea. Durant el darrer mandat hem aprovat el Pacte Verd Europeu. El Pacte Verd Europeu és el full de ruta per a la descarbonització d'Europa, un procés massiu de canvi, el més rellevant des de la Revolució Industrial, que a més a més on hi ha en joc la justícia social, la competitivitat del futur, l'autonomia geopolítica, la protecció de la nostra agricultura, salut pública i canvi climàtic.

Però són moltes altres coses les que estan en joc, on hem de transformar quatre coses. Un, el nostre habitatge per fer-lo més eficient energèticament, la nostra indústria i la nostra mobilitat, perquè no requereixi de combustibles fòssils i les nostres energies apostant per les energies renovables. Aquest és el canvi en marxa. Hem de fer aquesta massiva transició de forma justa, amb una dimensió social, protegint els treballadors, la nostra indústria, els consumidors i reforçant aquesta divisió social. És el que nosaltres reclamem, no deixant ningú enrere. Aquesta serà la clau.

Tota aquesta gran transformació, que la lidera, les negociacions, les majories, els acords a Europa, és el Partit Socialista. De fet, fins i tot les polítiques, perquè l'artífex de tot això ha estat el vicepresident Frans Timmermans, que va ser el nostre candidat a les darreres eleccions a president de la Comissió Europea i va ser el comissari durant bona part del mandat europeu, vicepresident i responsable del Pacte Verd Europeu.

Com afecta tot això Catalunya?

Especialment afecta Catalunya i diem que Europa també ha de fer polítiques d'adaptació, perquè l'augment de la temperatura de la Terra ja és de 1,2ºC a la Mediterrània. És de les zones més afectades del planeta, hi ha un 20% més d'augment de la temperatura de la Terra que la resta del planeta.

La sequera és un exemple clar del que està provocant. Això provocarà problemes de desertificació, provocarà problemes d'estrès hídric, provocarà problemes en termes de gestió de les ciutats, necessitats de climatització. I a través de Pacto Verde es podran canalitzar recursos i ajudar en aquest procés d'adaptació. O sigui, no només fer les normes per descarbonitzar, sinó que també ajuda Europa a adaptar-nos. I això és el que nosaltres també reclamem. Perquè és cert que l'adaptació serà més complicada per a Espanya que per a Dinamarca.

Per a aquells que s'ho estan pensant que les europees no els afecten, que Europa li queda lluny. Què els dirien a aquells que diuen que aquestes eleccions europees no els afecten, però que alhora veu que realment Europa influeix cada cop més a cada país membre?

Primer els diria que el model de llibertats i benestar que hem construït a Europa, del qual ens n'hem beneficiat durant 70 anys, està en risc. I hi ha una amenaça real, concreta, clara, aquest diumenge, i que necessitem concentrar el vot al Partit Socialista per evitar aquesta amenaça i per fer un salt endavant, per reforçar el projecte europeu, per garantir-nos aquest model de benestar i de llibertats .

I alhora diria que Europa és molt quotidiana, que Europa és molt present a les nostres vides.

Podria posar alguns exemples d'aquesta proximitat entre Europa i els ciutadans europeus?

És clar, és clar. Nosaltres quan ens aixequem, primer respirem. Respirem un aire que està legislat per la Unió Europea. Els nivells de pol·lució acceptats. Després obrim l'aixeta, els estàndards de la qualitat de l'aigua de la nostra aixeta són estàndards europeus. Sortim de casa, pugem a un cotxe, segurament les emissions i la pol·lució que tenen els cotxes, els límits, estàndards de regulació els votem al Parlament Europeu.

Ens prendrem un cafè. A la cafeteria, els drets que tenim com a consumidor han d'estar d'acord amb la legislació europea. El cafè probablement vingui de fora, gràcies a un acord comercial de caràcter europeu. Obrim el mòbil. Els drets que tenim davant de les grans plataformes digitals és gràcies a la legislació europea que a més són els únics que poden posar mà a les grans companyies digitals en termes de competència i privadesa quan es realitzen abusos.

Anem a la nostra feina i és possible que la nostra empresa estigui rebent, d'una manera o altra, avui fons de recuperació, fons Next Generation europeus. I tot això és el nostre contacte amb Europa i són només les 9 del matí.

Ara mateix el món sembla que s'està convertint en un lloc on uns països respecten els drets humans i els altres no. Gaza centra el focus internacional actualment. Quin paper creieu que juga Europa en tot aquest escenari geopolític?

Vivim ara mateix en un escenari d'altíssima competència geopolítica, on els equilibris construïts a partir de l'any 45 s'han trencat al món, amb grans poders utilitzant, no només dirimint conflictes mitjançant la força, com estem veient a Ucraïna, sinó convertint en una arma gairebé tot, el comerç, la informació, lenergia, la instrumentalització de la migració.

Això passa avui, i on a més s'estan produint en alguns llocs violacions flagrants i sistemàtiques del dret internacional i del dret humanitari, com és el cas de Gaza. Allà s'han provocat desenes de milers de morts de població civil, s'ha fet servir la gana com a arma de guerra, s'ha destruït de manera sistemàtica qualsevol infraestructura civil d'un petit territori on hi viuen dos milions de persones atrapades.

Nosaltres donem suport a la feina que ha fet la Cort Internacional de Justícia. Espanya ha pres decisions que són vinculants, que no s'estan complint, amb la necessitat de parar les operacions militars.

Espanya ha estat dels països juntament amb Bèlgica i Irlanda, que ha denunciat el que està passant a Gaza a nivell europeu. Perquè a Europa hi ha divisió sobre aquesta qüestió, per raons històriques, nacionals, alguns països no estan disposats o no entenen que no poden criticar Israel.

Nosaltres hem estat exigents, decents, justos amb aquesta qüestió ia més hem enviat un missatge molt important de suport a l'única solució que creiem viable per a tots dos països. Dos estats amb reconeixement, un reconeixement que iniciem tres països. Noruega, no hi ha la Unió Europea, però Noruega, Irlanda i Espanya, i ara s'hi ha sumat Eslovènia.

Qui ha mantingut la dignitat d'Europa al món sobre el que estava passant a Gaza i la seva denúncia de tot Europa han estat principalment Josep Borrell, António Guterres i Pedro Sánchez. I això és molt rellevant perquè també afecta la credibilitat del món, d'Europa davant de tothom.

Hi ha una posició que afirma que amb aquest reconeixement de l'Estat de Palestina s'està donant ales al'acció terrorista perpretada per Hamàs a Gaza. Quina opinió tenen sobre aquesta qüestió?

Em sembla un despropòsit danàlisi. Nosaltres vam ser els primers a denunciar els atacs terroristes des del 7 d'octubre, atrocitats gegantines, però estem a favor de la justícia no de la venjança.

I no només això, sinó que creiem que el que està passant a Gaza avui no portarà més seguretat a Israel. Sotmetre la població civil, dos milions de persones a què s'està sotmetent, això no provocarà més seguretat a Israel a llarg termini. Israel mereix viure en pau i seguretat, igual que Palestina i els palestins. Res del que està passant allà portarà més seguretat a Israel.

Sí. Especialment el Partit Popular Europeu està exportant un debat que concerneix la política nacional. Ells poden aprovar o rebutjar. Hi ha una votació i un debat al si del Congrés dels Diputats, però saben perfectament que la llei d'amnistia no és aliena a l'ordenament jurídic europeu, als estàndards europeus. Apareix en constitucions del nostre entorn de manera explícita, s'han aprovat en una cinquantena d'ocasions. Em sembla molt antipatriòtic portar l'oposició al govern, sigui quina sigui, i faci qui ho faci, a la Unió Europea ia Brussel·les.

Però l'oposició a Espanya té una estratègia de boicot permanent, que em sembla molt antipatriòtica, al govern d'Espanya. Però no amb la llei d'amnistia, també amb els fons de recuperació, que és el millor avenç i el millor que ha passat a Europa l'última dècada, que també va intentar boicotejar.

Al mes de novembre tindran lloc les eleccions dels Estats Units, com s'ha de preparar Europa davant un probable triomf de Donald Trump?

No sabem què passarà a les eleccions americanes, tant de bo continuï a la Casa Blanca Joe Biden, amb qui hem tingut bones relacions, però la veritat és que vaig poder guanyar Trump o poden guanyar altres Trumps en el futur a Washington. I que a més els Estats Units per a aquest segle han pres una sèrie de decisions estratègiques com que la seva prioritat és la contenció de la Xina. Nosaltres no podem fer dependre la nostra seguretat d'unes eleccions que es produeixen cada quatre novembre als Estats Units, ens hem de fer càrrec de la nostra seguretat i apostar per la nostra autonomia estratègica.

Alguns diuen que hem de gastar menys en la nostra seguretat i alhora reduir la nostra dependència dels Estats Units. Doncs alhora, bufar i xuclar no es pot. Hi ha una part de lesquerra que et diu això. I jo simplement dic que Europa s'ha de fer càrrec de la seguretat per reduir les dependències exteriors en un món convuls, tensionat de molta competència geopolítica.

I a més, perquè les tensions han augmentat, a través del que ha passat a Ucraïna, amb la invasió a gran escala d'un país, com no havíem vist des de la Segona Guerra Mundial, a sòl europeu.

Els agricultors catalans van protestar tallant les fronteres amb França per les polítiques de la Unió Europea que diuen que els perjudiquen i que burocratitzen molt la seva feina, quina posició tenen els socialistes sobre aquesta qüestió?

Un, la Unió Europea destina un de cada tres euros del pressupost a l'agricultura, en la política agrària comuna. És històricament la partida pressupostària més gran, amb molta diferència.

Dos. També hi ha una certa oposició proteccionista. Ho veiem França davant dels productes espanyols, o catalans.

El sector primari té problemes que han de ser escoltats. Hi ha un problema amb la burocràcia, això és cert. També aquesta burocràcia està vinculada a molts fons que reben. Però hem de ser capaços d'alleujar la burocràcia mantenint-ne els controls. La burocràcia té a veure amb controlar diners públics que reben. Però alleujar la burocràcia, i sobretot, el que necessitem és garantir que la cadena de valor, l'economia primària, l'agricultura, la ramaderia que s'asseguri als productors que reben un preu just, que moltes vegades això no succeeix.

Em produeix molt de rebuig la instrumentalització que està fent l'extrema dreta d'aquestes demandes ia més convertint també aquestes demandes, que algunes diguem que són legítimes i cal escoltar, i també confrontant el camp amb l'agenda verda.

Em sembla profundament irresponsable i molt perillós perquè, al capdavall, qui més es veu afectat pel canvi climàtic són els agricultors, que en coneixen bé els efectes.

Sense sortir del camp, una de les reivindicacions de l'agricultura és que les normes d'exigència de la qualitat de la cadena alimentària són més exigents dins dels països europeus, però no tant en els productes agrícoles d'importació. Que no es fan els mateixos controls ni exigències sanitàries als països dels quals importem productes agrícoles.

Tècnicament són els mateixos. Tècnicament qualsevol producte que entri a la Unió segueix les mateixes normes que la producció europea. En cas que s'hagin de reforçar els controls i cal reforçar-los si es detecten problemes. Encara que aquest argument també el fan servir els agricultors francesos amb els productes espanyols.

Diguem, aquest tipus de discurs sempre es pot escalar. Veiem sovint agricultors francesos tirant fruita espanyola i catalana a la frontera. Aquests acords comercials també afecten les nostres exportacions. Europa és una gran potència exportadora i Catalunya fa gairebé el 25% de les exportacions a Espanya.

Òbviament, si no tinguéssim aquests acords, es veuria molt perjudicada la nostra economia.

Són acords europeus connectats, importació i exportació?

És clar, perquè formen part del mateix marc. I també sabem què és desconnectar-te del comerç internacional a l'agricultura, perquè ho ha fet un país amb el Brexit. Cosa que va provocar greus problemes d'abastament als supermercats. Això ho sabem. Dit això, el camp té problemes. Cal escoltar-ho. Cal garantir un preu just, tenir controls exigents per als productes importats, igual que es tenen als nostres. Cal escoltar els problemes que tenen sobre la burocràcia. Però cal saber encertar a les receptes sobre això.

A qui dubti sobre anar a votar aquest diumenge a les eleccions europees, per què ha d'apostar per Europa?

El futur d'Europa, i probablement no dels propers cinc anys sinó de les dècades següents estarà a la mà en aquesta papereta. Un projecte de pau, prosperitat compartida, llibertats, drets com el projecte europeu, que avui està amenaçat per l'extrema dreta i que a més s'ha de reforçar concentrant el vot en l'opció socialista, a la papereta socialista, reforçar-se per adaptar-se a aquest món canvi.

A Europa som el 6% de la població mundial i tenim el 42% de la despesa social del planeta. Aquest model de benestar l'hem de protegir.