Joel Joan s'uneix a Clara Ponsatí i fitxa per Alhora

per Redacció CatalunyaPress

L'actor Joel Joan acompanyarà l'exconsellera de la Generalitat i cap de llista d'Alhora, Clara Ponsatí, com a número 10 del nou partit a les eleccions catalanes del proper 12 de maig. "Alguna vegada havia tancat alguna llista, però no m'havia sumat mai en una posició com aquesta", ha anunciat aquest dilluns 8 d'abril en una entrevista a Catalunya Ràdio .

El filòsof Jordi Graupera és un altre dels noms potents d?aquesta llista sobiranista, que ha nascut com a alternativa (i amb distància) respecte dels postulats de Carles Puigdemont.

Joan ha assegurat que en aquests comicis sí que exercirà el seu vot, després de no fer-ho en passades ocasions. "Jo vinc de l'abstencionisme, ja fa dues o tres eleccions que no voto, perquè no trobo ningú que em representi", ha apuntat.

A parer seu, existeix un "estancament d'idees i lideratges que fa molt difícil anar a votar", però ha defensat, textualment, que Alhora no vol amagar els conflictes del país, sinó evidenciar-los.

"És una situació de guerra freda, i nosaltres podem fer dues coses: rendir-nos o plantar cara. I plantar cara també als nostres", ha afegit.

Joan (Barcelona, ​​1970) és conegut per la seva activitat com a actor i dramaturg... però des de fa anys s'ha significat políticament i sempre ha deixat clar la seva ideologia independentista.

De fet, és un dels promotors de la plataforma Sobirania i Progrés, un moviment a favor de la independència de Catalunya,4 i va ser membre fundador i president de l'Acadèmia del Cinema Català entre els anys 2008 i 2013.

Una de les últimes declaracions en aquest sentit es remunta a la tardor de l'any passat.

Referint-se a unes declaracions del president del PP i líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que la formació voldria "treure els tancs".

Joan també se les ha tingut a les xarxes amb el president de Convivència Cívica Catalana, Ángel Escolano, quan aquest últim va assegurar que la Diada de Catalunya s'hauria de celebrar el dia de Sant Jordi o el dia de la Mare de Déu de Montserrat (i no l'11 de setembre).

El popular actor va carregar amb tot contra Escolano, a qui va anomenar "titellaire menopàusic".