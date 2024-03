Junqueras celebra el 'sí' a l'amnistia, però retreu a PSOE i Junts perdre el temps

per Redacció CatalunyaPress

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat que el PSOE i Junts hagin donat suport a la llei d'amnistia a la Comissió de Justícia del Congrés, però ha lamentat que no s'aprovés el 30 de gener a la Cambra baixa: "Hem perdut un parell de mesos".

"L'amnistia la vam plantejar nosaltres fa més de 4 anys. Estem molt orgullosos d'haver-ho fet, sovint en solitari. I estem orgullosos que tants altres partits hagin acabat assumint com a pròpia aquesta agenda que era i és nostra", ha reclamat Junqueras a una entrevista de 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.

Però augura que, una vegada aprovada al Congrés, hi haurà una part de la Justícia "que continuarà inventant-se un delicte de rebel·lió que no existia, inventant-se un delicte de sedició que tampoc existia, condemnant una sèrie de gent a marxar a l'exili".

Ha assegurat que part del sistema judicial "farà tot el possible" per endarrerir un eventual retorn de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que Junqueras espera que es produeixi com més aviat millor.

Pressupostos

Sobre si els Pressupostos de la Generalitat 2024 estan lligats als Pressupostos Generals de l'Estat, ha respost que "com tot a la vida, tot està lligat i res està lligat".

"Volem que hi hagi bones propostes que puguin ser votades i estem convençuts que els Pressupostos catalans són bons", ha afegit.