Junqueras (ERC) defensa que Catalunya té grans objectius, no només a curt termini

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat aquest dissabte que Catalunya té objectius i aspiracions més enllà de la “tàctica de curt termini”.

"Ens sentim amb la força i el deure de recordar tothom que, més enllà de la tàctica del curt termini, hi ha grans objectius i nobles aspiracions que aquest país mereix que es concretin", ha reivindicat durant el Consell Nacional d'ERC a la seu del partit.

Per això, ha apel·lat a la "responsabilitat de tot el món" per aprovar la llei d'amnistia, en al·lusió implícita a Junts.

Junqueras ha dit que la llei d'amnistia implicaria "la fi d'una persecució judicial injusta" i l'inici d'un procés de negociació política en què totes les parts estiguin en condicions d'igualtat i no hi hagi una part que persegueixi i imposi la repressió a l'altra, segons ell.

Comissió de Venècia

També ha celebrat l'informe preliminar elaborat per la Comissió de Venècia, que avala la llei d'amnistia i en què es recull que aquesta norma no afectaria la separació de poders:

"El posicionament de la Comissió de Venècia coincideix punt per punt amb tot allò que hem defensat durant tant de temps", ha celebrat.

Contra l'acusació de terrorisme

El dirigent republicà ha insistit en la necessitat de l'aprovació de la llei d'amnistia, davant de les últimes "infundades" per terrorisme.

"No s'aguanta per enlloc, però és evident que moltes altres coses que no s'aguantaven enlloc les han tirat endavant", ha afegit Junqueras, al·ludint a la decisió del Tribunal Suprem d'obrir causa penal contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont (Junts) i el diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg per terrorisme en relació amb el cas 'Tsunami Democràtic'.

Junqueras està convençut que acabaran guanyant i revertint aquestes acusacions i ha acusat la cúpula judicial estatal de no voler "fer justícia" sinó política.

Pressupostos

Per a Junqueras, una de les eines per defensar els objectius que té Catalunya és l'aprovació dels Pressupostos de la Generalitat del 2024 que, al seu parer, són molt més útils, amplis i potents que els que s'han dut a terme a "molts altres moments de la història".

Ha reclamat que "tothom actuï amb la màxima responsabilitat" i ha demanat suport als comptes d'aquest any i que els grups actuïn amb la mateixa responsabilitat que ERC.