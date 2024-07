Junqueras hauria dit en persona a Puigdemont que no recolzarà la seva investidura

per Redacció CatalunyaPress

El diumenge 30 de juny del 2024 passarà a la història com el dia en què Carles Puigdemont i Oriol Junqueras van tornar a veure's. La trobada, que va tenir com a escenari Waterloo (Bèlgica), va servir per intentar acostar postures entre tots dos, ja que moltes veus apuntaven que la seva relació havia tornat més distant.

Tot i això, a la trobada, que Puigdemont esperava que servís per estendre ponts amb el sector d'Esquerra Republicana (ERC) que lidera l'exvicepresident de la Generalitat i exalcalde de Sant Vicenç dels Horts, la resposta que va obtenir de Junqueras va ser el rebuig a donar suport una hipotètica investidura del líder de Junts+.

En aquesta postura, doncs, Junqueras s'alinea amb l'actual secretària general de la formació, Marta Rovira, que també s'ha negat a aquesta pretensió de Puigdemont. La trobada, segons recullen mitjans com El Confidencial , va ser una mica freda i no hauria sortit com Puigdemont pretendria.

Un escenari futur incert: què passarà amb la investidura?

Després d'aquesta trobada, doncs, queda clar que ERC no recolza una investidura de Puigdemont... però tampoc és clar que recolzi Illa. La situació de bloqueig suggereix una possible repetició electoral, cosa que passaria el 13 d'octubre... un escenari que podria ser el que desitja des de fa mesos Puigdemont. Tot i això, Junqueras s'enforteix després de la reunió amb Puigdemont a Brussel·les, mostrant la seva rellevància política entre les bases d'ERC. Tot i les seves diferències, Junqueras prefereix evitar noves eleccions, que segons enquestes no resoldrien el bloqueig.

Junqueras advoca per un esquema en què ERC recolzi externament Salvador Illa del PSC, cosa que permetria evitar les eleccions i desgastar el PSC durant el mandat, guanyant temps fins al congrés d'ERC al novembre. Mentrestant, Puigdemont busca noves eleccions per millorar la seva posició, tot i que les enquestes indiquen que no obtindria prou majoria, en part a causa de l'ascens d'Aliança Catalana.

El context de la trobada entre Junqueras i Puigdemont està marcat per la candidatura d'Illa el 25 d'agost, amb Junts necessitant que Illa perdi amb menys vots que ells, mentre ERC es manté neutral. El PSC també ha d'assegurar el suport dels comuns, una cosa encara incerta.