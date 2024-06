Junqueras perd la fe a poder presentar-se en una repetició electoral a Catalunya

L'expresident d'ERC Oriol Junqueras creu que no es podrà presentar a unes futures eleccions catalanes ni tampoc a una hipotètica repetició electoral si no hi ha acord per presidir la Generalitat, ja que dubta que el Tribunal Suprem (TS) li apliqui la Llei d'Amnistia: "Jo no em puc presentar. Vista l'experiència, el Tribunal Suprem no m'ho posarà fàcil".

En una entrevista d'aquest dimecres a Catalunya Ràdio, ha augurat que el TS li posarà "tots els pals a les rodes que pugui i tots els obstacles que pugui" com ha fet sempre, en paraules.

Ha recordat que la inhabilitació segueix afectant els exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull, i ha opinat que "cap d'aquestes persones, durant molt de temps, tindrà la possibilitat d'estar habilitat per presentar-se a unes eleccions".

També ha afegit que si bé els inhabilitats poden plantejar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), aquest tipus de recursos "triguen molt": segons les dades, en algun cas han arribat als 13 anys fins a fer-se efectius .

"Crec que està bé que tothom en sigui conscient perquè, si no, de vegades hi ha gent que fa especulacions que no s'aguanten enlloc", ha apuntat el líder independentista.

ERC demana l'Amnistia a tots els líders

Les defenses dels encausats d'ERC han demanat aplicar la Llei d'Amnistia a totes les causes que afecten membres de la formació. Ho van demanar aquest mateix dimarts al matí, quan la llei es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i, per tant, ha entrat en vigor.

Entre els enjudiciats a les files dels republicans hi ha l'exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras; la secretària general d'ERC, Marta Rovira; el diputat del Parlament resident a l'estranger, Ruben Wagensberg; i els exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa i Meritxell Serret. Junqueras va ser condemnat per la sentència de l'1-O a 13 anys de presó, una pena de què va ser indultat, però de la qual segueix vigent la inhabilitació pel mateix temps, i en l'escrit de la seva defensa al Suprem reclama extingir la responsabilitat penal de totes les penes, "fins i tot les que haguessin estat objecte d'indult".

En els mateixos termes, l'advocat Andreu Van den Eynde ha demanat també per a Romeva que s'extingeixi la seva responsabilitat penal a la condemna per l'1-O i que es doni per acabada la seva inhabilitació de 12 anys, que no va ser indultada.

Rovira, instal·lada a Suïssa des del 2018, ha demanat al Suprem arxivar la seva investigació en la causa per l'1-O i deixar sense efecte l'ordre de detenció sobre ella, i per part seva el diputat Ruben Wagensberg ha demanat arxivar la seva investigació per Tsunami Democràtic .

L'advocada Olga Arderiu, en nom d'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, ha recordat al tribunal que l'indult parcial "no afecta la necessitat de revisar la sentència" per la publicació de l'amnistia.