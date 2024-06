Junqueras renuncia a la presidència d'ERC per optar a la reelecció al novembre

per Redacció CatalunyaPress

El fins ara president d'ERC, Oriol Junqueras, ha formalitzat aquest dilluns la seva renúncia al càrrec davant l'Executiva Nacional de la formació, tal com va anunciar ell mateix després dels mals resultats de la seva formació a les eleccions catalanes del 12 de maig passat.

Junqueras ha confirmat la seva renúncia al sortir aquest migdia de la seu nacional d'ERC a Barcelona, després d'una reunió de la cúpula del partit en el marc de les negociacions de la investidura del Parlament, la sessió constitutiva de la qual està agendada dilluns a les 16 hores. .

Les funcions de la presidència del partit les assumirà la secretària general, Marta Rovira, fins que se celebri el Congrés Nacional d'ERC, previst per al 30 de novembre, i la resta de càrrecs de l'Executiva Nacional es mantindran fins a la renovació de l'òrgan al mateix congrés, ha detallat ERC en un comunicat.

"Un aval de la militància"

La intenció de Junqueras és ser reelegit al Congrés d'ERC, per així tenir un “aval explícit i renovat de la militància”.

"Necessito sortir al carrer, parlar amb tanta gent com sigui possible, i la millora de la manera de fer-ho és en una condició d'igual a igual, a peu de carrer, no des d'un càrrec o funció", ha detallat en una roda de premsa posterior als resultats de les eleccions catalanes.

Els resultats dels comicis de Catalunya han estat continuats per unes males dades a les europees, celebrades aquest diumenge passat. Tot i això, la candidata d'ERC a les eleccions europees, Diana Riba, ha afirmat que els republicans s'han mantingut en aquests comicis davant un context complicat políticament: "Davant aquest context tan complicat políticament parlant, per a Catalunya i el partit, aquestes eleccions europees ens hem mantingut”.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a TV3 després que el PSC hagi rebut el 30,63% dels vots a Catalunya, seguit de Junts (18,02%), ERC-Ara Repúbliques (14,82%), PP (13,77%), Vox (6,18%), Podem (4,6%), Comuns Sumar (4,3%), S'Acabà la Festa (2,81%) i Pacma (1,3%) ).

"Fins i tot hem pujat algun punt respecte a les darreres eleccions, tant espanyoles com catalanes, i per tant, molt contents d´aquest partit, de tot el coixí d´aquest petit ascens", ha celebrat Riba, que ha esperat que la reflexió interna que estan duent a terme els republicans els porti a recuperar-se i ser molt forts, textualment.