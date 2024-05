Junqueras s'ofereix a la militància per salvar ERC

per Redacció CatalunyaPress

El president d'ERC, Oriol Junqueras, s'ha ofert aquest dimarts a seguir liderant el partit "des del lloc que determini la militància", després dels mals resultats dels republicans a les eleccions de diumenge passat, en què van perdre 13 diputats.

"Em veig amb ànims i força per continuar treballant pel nostre país. I fer-ho, com sempre, des del lloc que determini la militància d'ERC, a través dels màxims òrgans sobirans del partit que corresponguin", ha escrit en una carta adreçada a la ciutadania.

Aquesta carta de Junqueras arriba després que el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, anunciés aquest dilluns que deixa la primera línia política i no recollirà l'acta de diputat del Parlament.

Alternativa ferma

El president republicà defensa que, des d'aquest dimarts, Esquerra s'erigeix com l'alternativa "ferma i exigent, contra els que volen que Catalunya sigui la dissetena comunitat autònoma a què se li diu el que ha de fer".

D'aquesta manera, reitera que ERC estarà a l'oposició "contra els que pensen que Catalunya podrà ser governada des de Madrid ia mercè de la voluntat d'un president espanyol".

A més, ha admès que la ciutadania ha donat un missatge clar, que no han confiat en ells o en les seves propostes, cosa que exemplifica que "molta gent s'ha distanciat del projecte republicà".

Aragonès

També ha lloat la figura d'Aragonès i ha dit que li honora el seu anunci que deixa la política: “És una pèrdua per al país i per a ERC, però sabem que continuarà treballant per a Catalunya a través del nostre partit. Perquè tots nosaltres sabem que podem ser el primer i el darrer. I perquè tots nosaltres volem posar-nos al servei del país a través d'ERC”.

Ha afirmat que estan orgullosos de la tasca duta a terme per Aragonès al capdavant de l'Executiu i ha remarcat la seva "valentia de negociar amb l'Estat el final de la repressió política" i recórrer el camí cap als indults i l'amnistia.

"Hem patit el desgast que comporta governar en solitari. No va ser fàcil. Catalunya va molt millor avui que fa tres anys", ha afegit.