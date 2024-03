Junqueras vol que ERC torni a la Generalitat ''sense pactar amb irresponsables''

El president d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha assenyalat que espera que, després de les eleccions al Parlament del proper diumenge 12 de maig, el seu partit rebi prou suports per governar la Generalitat sense que li faci falta "pactar amb irresponsables ni amb egoistes".

Així s'ha mostrat en declaracions a Nació , en referència al rebuig dels Comuns als Pressupostos de la Generalitat per al 2024 pel complex turístic Hard Rock ia l'incompliment dels socialistes en les seves "obligacions des del Govern".

Per això, ha assegurat que la formació que dirigeix es presenta als comicis del 12 de maig "amb tota l'ambició del món" i ha rebutjat avançar possibles pactes amb Junts per Catalunya, els Comuns o el PSC per a la Generalitat, que al seu judici no sempre actuen de manera responsable.

Al preguntar-li per si creu que part de l'electorat ha desconnectat amb ERC, ha afirmat que, si escau, ho lamenta molt, i s'ha compromès a posar-se al seu servei "per garantir que es torni a animar".

Així mateix, ha sostingut que l'objectiu d'ERC a la propera legislatura és, en les seves paraules, canviar-ho tot, "No únicament el finançament, que és tremendament injust, sinó fer el referèndum. Amb prou suport de la gent hem de ser capaços de fer això . I si fos necessari que alguns tornem a la presó, tornarem”, ha assegurat el líder republicà.