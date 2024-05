Oriol Junqueras ha comparegut davant els mitjans aquest 16 de maig el matí, hores després d'una Executiva Nacional d'Esquerra Republicana (ERC) llarga i tensa.

El president republicà va anunciar que deixarà la Presidència d'ERC temporalment després de les europees. "El més important és que fem el més important per al país i la ciutadania", va dir en les primeres paraules.

"Vull que ERC sigui tan fort com sigui possible, encara que per desgràcia hem comprovat que en aquestes eleccions, i les últimes també, hi ha una falta de sintonia amb els catalans", ha afegit.

"Si el que nosaltres proposem no està ben valorat, hem de trobar la manera com la societat ho entengui. Jo voldria contribuir també a aquesta reconnexió, sortir al carrer, parlar amb tanta gent com sigui possible", ha dit, dient que deu ser "igual a igual".

"Vull que la gent d'aquest país se senti orgullosa dels partits polítics que la representen, també del meu, el màxim, perquè som capaços de donar-los allò que necessiten", ha apuntat, recordant les paraules que va dir dimarts passat 14.

"No tinc pressa (recordant la seva inhabilitació) i estic disposat a ajudar com calgui", ha remarcat, dient que vol saber "allò que la militància espera de mi", ha dit, dient que ara és més important "escoltar que parlar" .

Rovira no optarà a la reelecció

Dimecres passat 15, després de la reunió de l'Executiva Nacional, en una publicació al seu perfil de X, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, va anunciar que no es presentarà a la reelecció per al càrrec al congrés que els republicans han convocat per al proper 30 de novembre de 2024. Junqueras, en canvi, sí que es presentarà al congrés.

"Com a militant de base, i per coherència, he comunicat als companys i companyes de la direcció nacional que no em presentaré a secretària general al proper congrés nacional", va dir.

També ha reivindicat que ERC ha aconseguit la Llei d'Amnistia, però ha afegit que la fase següent de la negociació, la del referèndum, l'han d'encarar nous lideratges amb "aire fresc i energia renovada".

D'altra banda, assegura que ha dedicat els darrers anys a buscar una nova via democràtica per aconseguir un referèndum, ha afirmat que aquesta via existeix, "amb garanties i suport internacional", i que sent que ara pot passar el relleu a la saba nova , textualment.