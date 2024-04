Jordi Pujol irromp a la precampanya i demana el vot per a Junts+

El compte enrere cap a la campanya electoral (i cap a les eleccions al Parlament) està en plena ebullició, amb l'aparició a la palestra de grans noms de la política vinculats a diverses formacions.

Un és el de Jordi Pujol, convidat a un dels actes de precampanya que Junts+ va celebrar dimecres 24 d'abril passat a Martorell (Baix Llobregat). Pujol, que té 93 anys, va afirmar des del Montserratí que votarà Puigdemont a les eleccions que se celebraran el proper diumenge 12 de maig i va demanar recolzar Junts+.

"Votaré Puigdemont, sobretot perquè ha donat un suport molt fidel i molt generós a la causa de Catalunya", va assegurar des de l'escenari del miting.

Alhora, ha demanat als votants no deixar-se "portar pel desànim" i donar suport a la candidatura de Junts que, de manera clara, també significa votar Puigdemont, ha dit.

Durant la seva intervenció des del faristol muntat sobre l'escenari amb el lema electoral de Junts, "Catalunya necessita un bon govern", Pujol ha evocat l'arribada de CDC al Govern de la Generalitat i el paper "fonamental" d'aquest partit a la reconstrucció nacional de Catalunya i en la consolidació de la democràcia a Espanya.

Ha destacat tant el treball en defensa de la identitat i la llengua com en l'impuls d'un projecte de benestar econòmic i social. En referir-se a la situació present, ha explicat que no està del tot content amb com van les coses a Catalunya, Espanya i Europa, però ha puntualitzat que “el país funciona, el que no funciona és la política del país”, per la qual cosa ha assegurat que votarà per intentar contribuir que les coses canviïn.

Agraïment de Puigdemont

"Gràcies, president Pujol", va escriure Puigdemont al seu perfil de X després de conèixer que té, i de manera pública, el suport d'una figura del seu calibre.

Puigdemont ha recordat un miting de campanya que va fer Pujol a Girona el 1980. "Jo encara no podia votar, però em va impressionar la força i la determinació per aixecar Catalunya després de la llarga nit del franquisme", va evocar a les xarxes socials.