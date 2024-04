José Luis Ábalos compareixerà davant la comissió del Congrés sobre mascaretes

El PSOE ha arribat a un acord amb els seus socis parlamentaris habituals per poder aprovar aquest dimarts 16 d'abril una primera llista de compareixents per a la comissió del Congrés que investiga els contractes d'emergència destinats a la compra de material sanitari en pandèmia. Els socialistes han acceptat diversos dels noms que plantejaven els seus aliats, inclòs l'exministre de Foment José Luis Ábalos i també hi acudiran la presidenta del Congrés, Francina Armengol; la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'exministre de Sanitat i candidat del PSC a la Generalitat, Salvador Illa.

Així ho ha explicat la portaveu adjunta de Sumar al Congrés, Aina Vidal, abans de participar a la reunió que la comissió d'investigació celebra a porta tancada per aprovar el seu pla de treball, així com les peticions de documentació que es demanaran i les persones a qui s'interrogarà.

El PSOE, que no havia inclòs en la seva proposta de compareixences el nom d'Ábalos, accedeix a trucar al que fos ministre de Foment i que tenia com a assessor Koldo García Izaguirre, que dóna nom a la trama que va aconseguir contractes amb altres ministeris i comunitats autònomes com les Balears i les Canàries.

Segons ha relatat Vidal, la llista pactada inclou els noms dels principals implicats en el 'cas Koldo', dels responsables polítics que "van tenir alguna cosa a veure" amb l'"estafa piramidal" que, al seu parer, es va produir amb la venda de material sanitari en plena pandèmia, així com de càrrecs intermedis que van intervenir a la contractació, de responsables d'organismes de control i de periodistes.

Ni Feijóo, ni la parella d'Ayuso, ni Begoña Gómez

Els noms en què, de moment, no hi ha acord i han quedat fora d'aquesta primera llista se sotmetran a votació per separat a la reunió de la comissió. Aquest és el cas, per exemple, del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presència del qual sol·liciten ERC, Bildu i BNG, de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, a qui volen interrogar Sumar y Junts, i de Begoña Gómez , esposa del president del Govern, Pedro Sánchez, sol·licitada per Vox.