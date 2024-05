José Luis Ábalos compareix aquest dilluns pel 'cas Koldo'

El que va ser secretari d'Organització del PSOE i ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, compareixerà aquest dilluns a la comissió d'investigació del Senat sobre la trama de cobrament de mossegades per l'obtenció de contractes públics que afecta l'ex assessor Koldo García Izaguirre, i que va propiciar la seva expulsió del PSOE i la seva marxa al Grup Mixt del Congrés.

Després que ja hagin desfilat per aquesta comissió el mateix Koldo García, l'exministre de Sanitat Salvador Illa o el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, entre d'altres, aquest dilluns serà el torn de José Luis Ábalos.

Arran de l'esclat del 'cas Koldo', en què està implicat el seu exassessor al Ministeri Koldo García Izaguirre, el PSOE va decidir expulsar José Luis Ábalos del partit després d'un ultimàtum de 24 hores perquè renunciés a l'escó.

Tot i això, José Luis Ábalos ha comparegut en roda de premsa des del Congrés per anunciar que mantenia el seu escó i es passava al Grup Mixt. En la seva intervenció, l'exministre va insistir que no està implicat ni en la querella del cas Koldo, ni en la interlocutòria del jutge que investiga la trama, ni en cap altra causa, i que tampoc va ser citat a declarar com a testimoni.

"No estic acusat de res"

"No estic acusat de res, ni formo part de la investigació, ni tampoc tinc cap enriquiment il·lícit", va proclamar Ábalos, subratllant que els seus contractes van ser supervisats pel Tribunal de Comptes.

En qualsevol cas, la majoria absoluta del PP al Senat va decidir cridar a comparèixer José Luis Ábalos a la comissió d'investigació del Senat sobre el cas Koldo i també ho haurà de fer a la comissió del Congrés que investiga contractes durant la pandèmia.

En un primer moment, el PSOE no va trucar a declarar aquesta comissió del Congrés, tot i que posteriorment va pactar una llista amb els seus socis parlamentaris en què sí que figurava l'exministre socialista, però encara no hi ha data per a la seva compareixença.

Koldo va arrencar les compareixences

L'encarregat d'obrir la ronda de compareixences a la comissió d'investigació del Senat va ser el mateix Koldo García, que va anar a la Cambra Alta dilluns passat al matí després de diversos intents infructuosos per localitzar-lo.

Com s'esperava, Koldo García es va acollir al seu dret a no declarar a la comissió al·legant que està sent investigat per aquests fets a l'Audiència Nacional. Això sí, també es va voler defensar davant de diferents preguntes dels grups i va assegurar que ha treballat tota la seva vida i ha fet "el correcte".

Aquest mateix dilluns a la tarda, la comissió d'investigació va acollir la compareixença del que va ser director de gabinet de Salvador Illa al Ministeri de Sanitat, Víctor Francos, que va admetre que es va reunir dues vegades amb Koldo García per parlar de material sanitari i una altra vegada en relació a un sistema de programari, encara que va sostenir que en cap d'aquestes trobades li va demanar cap drecera en les contractacions.

Davant preguntes del PP, Víctor Francos va admetre que en un dels seus tres partits que va mantenir amb Koldo García el mateix Salvador Illa el va avisar que el contactaria, encara que no va aclarir a quina reunió es referia.

Illa va donar noves dades

Les compareixences van continuar dimecres passat, quan va desfilar pel Senat el que va ser ministre de Sanitat durant els primers mesos de la pandèmia, Salvador Illa, que va donar noves dades de la trobada amb Koldo García.

Segons va revelar Illa, Koldo García es va presentar al Ministeri de Sanitat sense cita prèvia, el va rebre per ser assessor d'un altre ministre (José Luis Ábalos) i quan va veure que estava promocionant una empresa per comprar material anticovid, li va remetre al seu cap de gabinet, Víctor Francos. La reunió va durar "uns minuts" i no se li va comprar res, va reiterar.

I a la sessió de dijous, la que va ser directora general de Cartera Comuna del Servei del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia durant la pandèmia, Patricia Lacruz Gimeno, va assegurar que Illa mai no li va derivar cap trobada amb Koldo. Així mateix, va dir desconèixer si havien arribat ofertes al canal de comunicació del Ministeri de l'empresa vinculada a la trama, ja que personalment no se li va remetre res d'aquesta entitat.

Santos Cerdán relata la trajectòria de Koldo

Aquesta setmana ha estat en aquesta comissió del Senat Santos Cerdán, que va explicar que ell mateix va trucar a Koldo García Izaguirre per custodiar dues nits els avals de Pedro Sánchez per a les primàries del 2017, i quan van guanyar va passar a ser conductor d'Ábalos, que a l'any següent se'l va emportar com a assessor al Ministeri de Transports i que després el va fer conseller de Renfe Mercaderies. Però des de la seva detenció i l'esclat de l'anomenat 'cas Koldo', no ha tornat a tenir-hi contacte.

A preguntes dels senadors a la comissió d'investigació, Cerdán va anar relatant la trajectòria de Koldo García al PSOE: el seu ingrés a Navarra, el seu ascens al PSN, el seu paper a les primàries i en la direcció de Ferraz, però també la seva caiguda després de la detenció a l''operació Delorme'.

El número tres del PSOE se sent responsable d'haver portat a Madrid Koldo García i, si es demostren els fets que se li imputen, admet que se sentirà decebut i que "no valdrà la pena" haver-lo promocionat.

Fins a finals de maig

Després de la compareixença d'Ábalos, la comissió d'investigació del Senat aturarà durant tres setmanes fins al 27 de maig, quan estan citats a declarar exalts càrrecs dels Ministeris de Sanitat, Transports i Interior, com l'expresident de Ports de l'Estat o la expresidenta d'ADIF.

En concret, els següents que estan citats a comparèixer el proper dilluns 27 de maig són el director d'INGESA, Alfonso Jiménez Palacios, i el subdirector General de Planificació i Gestió d'Infraestructures i Mitjans per a la Seguretat, Daniel Belmar Prieto.

Dimecres 29 de maig, quan finalitzi la sessió plenària, serà el torn del director d'Alienació de Materials Ferroviaris (EMFESA), Vicente Calzado Téllez.

Per part seva, l'expresident de Ports de l'Estat Francisco Toledo compareixerà en aquesta comissió d'investigació del cas Koldo el dijous 30 de maig, dia en què també desfilarà pel Senat el director general de gestió de personal d'ADIF, Michau Miranda Paniagua.

I dijous 31 de maig serà el torn de l'expresidenta d'ADIF i ex secretària d'Estat de Transports, Isabel Pardo de Vera, que va dimitir el 2023 per l'error dels trens que no hi cabien als túnels.