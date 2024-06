Josep Rull és investit president del Parlament amb el suport de Junts, ERC i la CUP

L'exconseller Josep Rull, de Junts per Catalunya, n'ha sortit elegit president del Parlament amb el suport del seu partit, ERC i la CUP. A la primera ronda de la votació no va sortir vencedor cap partit perquè es necessitava majoria absoluta. Tots els partits han votat els seus candidats o han votat en blanc - s'han comptat 24 vots en blanc i dos nuls-, de manera que Sílvia Panque, del PSC, ha sortit victoriosa de la ronda inicial amb 42 vots, i Junts ha quedat en segona posició amb 35 vots -tots dos han rebut només el suport dels seus diputats-.

Els candidats més votats han estat Sílvia Paneque del PSC (42), Josep Rull de Junts (35), Pere Lluís Huguet del PP (15), Maria Elisa Garcia Fuster de Vox (11), Susanna Segòvia de Comuns (6), 24 vots en blanc i 2 nuls.

Però a la segona ronda, la CUP i ERC han canviat el sentit del seu vot, que a la primera ronda havia estat en blanc, i s'han decantat per Junts. D'aquesta manera, el candidat Rull ha aconseguit 59 vots, davant dels 42 que ha obtingut la candidata socialista Sílvia Paneque - només li ha donat suport el seu grup-. Així, i per majoria simple, el candidat de Junts ha estat investit president del Parlament.

ERC i la CUP han justificat la seva decisió de votar en blanc a la primera votació per despistar l'oposició, i que no es produís un cas semblant "al que va passar amb Manel Valls a l'Ajuntament de Barcelona", segons han explicat fonts republicanes a TV3. A ERC i la CUP no volien que el PP, o fins i tot Vox, canviessin el sentit del seu vot a la segona votació per evitar la investidura d'un candidat independentista.

L'arribada de Josep Rull a la presidència del Parlament és una victòria per a Carles Puigdemont, que ara té més possibilitats per ser el primer designat per presentar-se a la investidura al Parlament i forçar el PSC de Salvador Illa a abstenir-se.